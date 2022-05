Muere judoka en Universiada Nacional

Davod Alejandro Gomez Flores, pertenecia a la Universidad de Guadalajara

El atleta David Alejandro Gómez Flores falleció durante su competencia en la Universiada Nacional.

Gómez Flores, quien estudiaba la licenciatura en Administración de las Organizaciones, del Sistema de Universidad Virtual, perdió la vida tras un paro cardiorrespiratorio.

El atleta estaba representando a la Universidad de Guadalajara en la competencia que se celebra en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la disciplina de judo.

“Durante su participación individual en la división de más de 100 kilogramos, sufrió un paro cardiorrespiratorio. El deportista recibió RCP por parte del personal médico de la sede.

“Posteriormente, fue trasladado por ambulancia al Centro Médico de Especialidades, donde falleció”, detalló la UdeG.

De acuerdo a medios fronterizos, antes del desvanecimiento del atleta, se reportó un deportista con lesión en una rodilla, lo que obligó al traslado en ambulancia al hospital.

Mientras éste iba en trayecto, el joven judoca, de 24 años, sufrió el infarto, por lo que se solicitó el apoyo de la Cruz Roja para que llegara una ambulancia.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. () No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, explicó Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la UdeG.