Muere atropellada niña de un año en Puerto Peñasco

El padre de la pequeña salió en reversa de su domicilio a bordo de un auto sedán sin percatarse de la presencia de la niña a la que arrolló

Una niña de un año cuatro meses murió cuando recibía atención médica en un hospital de Puerto Peñasco, tras ser arrollada por un automóvil que conducía su padre, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El hecho ocurrió a las 14:50 horas de este viernes, en el domicilio de la menor, cuando el padre, de 32 años, saco en reversa un automóvil marca Chevrolet, línea Cavalier, y sintió un golpe, al mover más la unidad se percató que había impactado a su pequeña niña, por lo que fue llevada a un hospital.

Durante el traslado, a la altura del bulevar Josefa, se impactaron contra otro automóvil, por lo que dejaron en el sitio el automóvil Chevrolet Cavalier en el sitio y continuaron el viaje al nosocomio a bordo de otra unidad automotriz que les auxilió en el sitio, pero la menor falleció.

Como se recordará, el pasado 1 de mayo, en San Luis Río Colorado también perdió la vida un bebé de once meses de edad al estar en su carriola, debido a que su tía accionó la palanca de velocidades de manera errónea cuando el pequeño estaba tras la unidad y lo embistió.

Ante ello, la Fiscalía hizo el llamado a no perder de vista a los y las menores, y hasta estar seguros que no están en las inmediaciones, no encender los automóviles.