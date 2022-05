México abierto a castigar ilegalidades de Rusia

Sin embargo, aclaró, que no está disputado a implementar sanciones generales por la invasión a Ucrania

El Gobierno de México está abierto a castigar acciones ilegales rusas en su territorio sobre las que Estados Unidos tenga conocimiento pero no está interesado en implementar sanciones generales contra ese país por la invasión a Ucrania, dijo el Canciller Marcelo Ebrard.

Luego de un encuentro con el Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, Ebrard informó haberle comunicado a su contraparte la posición mexicana de rechazo a sanciones generales contra Rusia, pero aseguró estar abierto a escuchar preocupaciones estadounidenses sobre ilegalidades rusas en México.

“Lo que le he dicho a Blinken es que más que tengamos una discusión sobre sanciones es compartir información sobre si hay algo a lo que tengamos que ponerle atención”, dijo el funcionario mexicano en rueda de prensa en la Embajada de México en Washington, tras un día de reuniones con funcionarios estadounidenses.

“Como por ejemplo el que pudiera haber una exportación delicada de alguna pieza (a Rusia) o que hubiese lavado de dinero (ruso). Y eso es más productivo, porque eso no lo permitiríamos”.

En marzo, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, había presentado un proyecto de decreto a la Comisión de Mejora Regulatoria para prohibir la exportación de bienes de uso dual a Rusia y Bielorrusia para cumplir con los compromisos de control de armas; Ebrard dijo entonces que no era necesario.

Apenas el viernes, un alto funcionario de la Casa Blanca expresó su esperanza de que México decidiera unirse a decenas de países que, como EU, han adoptado sanciones contra Rusia que incluyen desde la prohibición al uso de su espacio aéreo hasta el aislamiento del sistema financiero internacional.

En sus comunicados sobre la reunión bilateral, la Administración Biden no se refirió a las diferencias.

Desde inicios de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó unirse a un régimen de sanciones y el propio Ebrard había asegurado que México sólo adoptaría las sanciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -en el que Rusia tiene poder de veto- decidiera aplicar.

Cuestionado sobre los dichos del jefe del Comando Norte de EU, Glen VanHerck, en abril, sobre que la agencia de espionaje militar rusa (GRU) tiene en México su más grande base de operaciones fuera de Rusia, el Canciller respondió que esto no fue discutido ayer pero que ya trabajan con la Embajada de EU en México sobre el tema.

“Y lo trabajamos con la Embajada de Estados Unidos en México para dos cosas. Una, pues para compartir información sobre si hay una preocupación en seguridad (por el espionaje del GRU). Y segundo, para que entonces podamos tomar medidas preventivas”, dijo Ebrard a pregunta específica del tema.

Mientras que México tiene un comercio con Rusia de sólo 2 mil 700 millones de dólares anuales de acuerdo con cifras oficiales, EU y Canadá tienen intercambios más robustos con la nación euroasiática, pero aún así ambos Gobiernos optaron por aumentarle aranceles al retirarle la categoría de Nación Más Favorecida.

Desde febrero, EU ha anunciado al menos cinco rondas sucesivas de sanciones contra Moscú por su invasión a Ucrania que incluyen, entre otras cosas, el congelamiento de cuentas del Presidente ruso Vladimir Putin, la prohibición a la compra de energéticos rusos y la suspensión de visas a legisladores y oligarcas de ese país