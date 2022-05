Matan a tres en ataque en Mazamitla

La balacera ocurrió alrededor de las 14 horas en la población conocida como La Estocada, de ese municipio al enfrentarse grupos criminales, desconociéndose la identidad de las víctimas

Tres personas perdieron la vida luego de la balacera registrada la tarde de este domingo en el Municipio de Mazamitla, señaló la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), pese a que una hora antes el Gobernador Enrique Alfaro había dicho que no se registraron muertes.

Sobre el Fraccionamiento Campo Verde, las autoridades localizaron los cadáveres de tres hombres, con heridas producidas por arma de fuego, indicó la SSE.

La balacera se registró alrededor de las 14:00 horas, en una población conocida como La Estocada, en la cabecera municipal, señaló de manera inicial la dependencia.

De acuerdo con información oficial, el tiroteo ocurrió entre grupos criminales, no obstante, las autoridades no han informado si las víctimas son civiles o sujetos que participaron en la balacera.

Además, el Gobernador de Jalisco había indicado en sus redes sociales que se registraron tres bloqueos y dos incendios en distintos puntos, para complicar las labores de los cuerpos de seguridad, sin embargo, se trató de un solo carro incendiado sobre la Carretera Mazamitla – Tuxcueca, mismo que ya fue controlado, según la corporación de seguridad del Estado.

“El municipio de Mazamitla se encuentra en calma, tanto la zona habitacional como turística está bajo resguardo de la Policía del Estado y la situación es de tranquilidad”, señaló en un comunicado la dependencia estatal.

Jorge Magaña, Alcalde de Mazamitla, también confirmó que la vialidad ya había sido reabierta a la circulación.

La zona se encuentra resguardada por efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal; mientras que los cuerpos de los fallecidos y el vehículo incendiado quedaron a disposición de la Fiscalía de Jalisco para comenzar las investigaciones.