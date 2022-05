Logra Tri Femenil pase al Mundial en la categoría Sub 17

Las futbolistas mexicanas se impusieron cinco goles a cero a Puerto Rico

El Tri Femenil Sub 17 se clasificó al Mundial de la categoría, que se disputará en India, tras golear 5-0 a Puerto Rico, en el Premundial de la Concacaf, que se realiza en República Dominicana.

De la mano de su goleadora Valerie Vargas, la Selección Mexicana se metió a la Final del clasificatorio, con lo que amarró boleto para la Copa del Mundo que se disputará en octubre.

Vargas apareció al 5′ y al 29′, mientras que Alice Soto, al 8′, y Layla Sirdah, al 24′, y Tatiana Flores, al 84′, cerraron la cuenta.

Soto amplió ventaja con un remate de derecha, mientras que Sirdah aprovechó una asistencia de Maribel Flores, antes de que Vargas cerrara la cuenta tras meterse al área y meter potente disparo.

Valerie llegó a 10 goles en la actual competencia, con lo que emparejó a la canadiense Rosa Maalouf, como las jugadoras con más tantos en el Premundial.

El Tri Femenil regresa al Mundial Sub 17 luego que en la anterior edición, realizada en 2018, culminó subcampeón, tras caer 2-1 ante España.

La Selección Mexicana ligará su sexta participación en esta competencia, pues sólo se ausentó en la primera Copa del Mundo, en 2008, pero desde entonces no ha faltado.