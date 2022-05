Llena María José el Auditorio Nacional

La ex Kabah arrancó gritos, bailes y muchas risas del público, compuesto en buena parte por mujeres e integrantes de la comunidad LGBT+

Todos los sistemas de los espectadores: desde el emocional hasta el químico, y desde el espiritual hasta el sentimental, hicieron este jueves “conexión” única con María José en el Auditorio Nacional.

La ex Kabah llenó el Coloso de Reforma, donde arrancó gritos, bailes y muchas risas del público, compuesto en buena parte por mujeres e integrantes de la comunidad LGBT+.

“Sí me gusta esto de estar en el Auditorio, me gusta mi ciudad”, dijo, y dio pausa a que gritaran: “¡Josa, Josa, Josa!”.

“Es increíble estar en casa, en una ciudad donde todo pasa, donde hay conciertos para todo el mundo. Ahorita está Justin Bieber, cantando en otro lugar. Mi hija me decía: ‘mamá ¿dónde va a estar Justin si tú estás en el Auditorio? Y yo: ‘en un lugar mucho más grande’.

“A México vienen muchos artistas porque somos un público muy cálido, muy entregado, somos de exportación. Por eso no me canso de ustedes”.

Y como es “La Reina de los Cóvers”, o de las reinterpretaciones, “La Josa” no le quedó a deber nada a su audiencia, que le agradeció las baladas rítmicas, las bailables pop, las de dolor, las ‘cortavenas’ y las de amor hasta el tuétano.

El listado de canciones incluyó “Frente a Frente“, que popularizó Jeanette; “Adelante Corazón“, hit de Daniela Romo; “No Soy una Muñeca“, súper clásico de Rocío Banquells; y “Duri Duri“, el éxito discotequero del grupo Click.

La cantante agradeció a la audiencia que le sea tan fiel y que la haya acompañado en esta, su tercera fecha del año en el Auditorio Nacional, así como la décimo segunda en total que ofrece en el recinto. Así, cosechó un éxito más con el show de su Conexión Tour.

Pidió a un fan que se conectara con una persona a la que le quisiera dedicar una canción. Tras varios intentos, conectó con Karen, a quien le dedicó en videollamada “El Amor Manda“.

También figuraron en el show “Castillos“, famosa en voz de Amanda Miguel; “Evidencias“, de Ana Gabriel; “TBC“, escrita por Leonel García y también interpretada por Ragazzi; y “Me Quedo Aquí Abajo“, su nuevo sencillo, compuesto por Laureano Brizuela y popularizado por Ednita Nazario.

“Son ustedes el mejor público. Gracias desde el público que está allá arriba, en la fila Z, hasta el que está aquí adelante. ¿Los podemos contratar? Y me los llevo a todos al show de mañana a Tabasco”, afirmó la cantante.

Algunas de las otras canciones que resonaron entre el público fueron “Sólo el Amor Lastima Así“, también interpretada por Paloma Faith; y “Un Nuevo Amor“, gran éxito radiofónico de María del Sol.