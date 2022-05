Karla Souza está en plenitud a una década de sus inicios

La actriz mexicana, quien ha destacado en series de Estados Unidos y filma junto a Jamie Foxx, en donde encarna a una vampira, además en México prepara una película musical

Convertirse en mamá de Gianna, de cuatro años, y Luka, de dos, no solo ha dotado a Karla Souza de una carga de responsabilidad que adora, pues debe congeniar su familia con una profesión extra demandante.

También, contó en entrevista, se siente poseída por una temeridad profesional que no imaginaba, llena de saltos al vacío y experiencias nuevas.

La actriz mexicana, quien brincó al estrellato hace casi una década con Nosotros los Nobles, baila y canta en vivo en Voy a Pasármelo Bien, una película musical cuyo combustible son las canciones de Hombres G, y bebe sangre y pelea a muerte con Jamie Foxx en Day Shift, una comedia donde interpreta a una vampiresa.

“Eso es lo que más me emociona, enfrentarme a cosas que me reten y me den nervios”, dijo en entrevista durante las jornadas previas a los Premios Platino.

David Serrano, autor del musical Hoy No Me Puedo Levantar, inspirado en la música de Mecano, es el director del primer proyecto, Voy a Pasármelo Bien, que llegará el último cuatrimestre del año a Amazon Prime.

“Ese cuate sabe muy bien lo que hace. Los musicales son su mole, su especialidad. Me sentí en buenas manos. Él dijo que cantáramos a capela, en vivo. Confió en mí plenamente.

Una chupasangre

Gracias al éxito taquillero de Nosotros los Nobles (2013), la capitalina consiguió una agencia de representación en Estados Unidos y decidió probar suerte en Hollywood.

Tras el éxito que supuso la serie How to Get Away With Murder (2014-2020), un thriller de juzgados con Viola Davis, Souza fue fichada para Day Shift.

La cinta, que lanzará Netflix en agosto, sigue a Foxx como un hombre que finge ser limpiador de piscinas como tapadera para su verdadera vocación: cazar vampiros.

“Soy la villana, vampira. Súper cool. Estoy haciendo cosas muy distintas. Aquí una comedia de acción.

“Estábamos en Atlanta y eran entrenamientos físicos durísimos. Yo feliz, porque era deportista. Llegas al set y hay equipos de stunts que te empiezan a entrenar. Me sentía como en el equipo de gimnasia de niña”.

Souza encarna a una milenaria vampiresa que durante el día pasa desapercibida entre los humanos como una dueña de una empresa de bienes raíces. “En modo matanza hay una caracterización muy fuerte”.

Durante el rodaje, Souza se dio cuenta de algo: Foxx, ganador del Óscar por el biofilme Ray, es el actor más talentoso con el que ha trabajado jamás.

“La energía que tiene, porque nunca se queja, lo humilde, lo generoso que es con el compañero, lo respetuoso que es con el otro, lo divertido. Parecía que gratis nos estaba entreteniendo.

“Canta, baila, hace música. Me hacía decirle en su celular líneas de mi personaje y al día siguiente llegaba con toda una canción hecha con eso. Es muy creativo”.

Noble agradecimiento

Souza echa la mirada atrás y se sorprende de que Nosotros los Nobles, de Gary Alazraki, vaya a cumplir una década el próximo año.

Todo lo que tiene ahora, asegura, se lo debe a la decisión de haber aceptado ese proyecto, que próximamente tendrá una versión estadounidense.

“Estaba en ese momento con un novio, los amigos se iban a ir de vacaciones y no podían creer que yo trabajara en una ‘peliculucha’ y no quisiera ir con ellos. Imagínate lo que los Nobles acabó siendo para mí”.