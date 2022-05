Investigan al PRI por presunto financiamiento ilegal

El INE analiza dos denuncias contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por financiamiento ilegal en las campañas a diputados federales y Gubernatura de Campeche en el 2021.

Ambas quejas, presentadas por Morena, están basadas en los audios que reveló la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en semanas pasadas, en los que se escucha al dirigente priista, y ex Mandatario estatal de esa entidad, hablar sobre pagos y apoyos irregulares.

La primera, que fue presentada el 8 de mayo, se trata del presunto pago por 5 millones de dólares al publicista español Antonio Solá, creador de la frase “AMLO es un peligro para México”, promovida en la elección presidencial del 2006.

En su denuncia, Morena acusa al PRI de encargar a este personaje ligado al PAN una campaña de desprestigio en contra de Sansores, quien compitió en el 2021 con el sobrino de ‘Alito’, Christian Castro Bello.

En el audio se escucha que una persona desconocida afirma a Moreno que transfirió a Solá “2.5 en dólares”.

“Puestos ya en Panamá, ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque con los otros 2.5 en transferencia. Me hace falta resolver Campeche”, indica el audio.

En su queja, Morena asegura que se trata de millones de dólares.

En la conversación se dan otros números, sin especificar sobre qué son, pero el partido guinda acusa que en suma son 7 millones de dólares para una estrategia que inhibiera el voto a favor de candidatos morenistas.

En su denuncia no se explica qué campaña sucia realizó el PRI contra Sansores, por lo que exige al INE investigar por qué se le pagó a Solá esos recursos.

Segunda queja

La segunda queja la presentó el viernes por la noche para que el INE investigue si el PRI recibió 25 millones de pesos de la empresa Cinépolis para financiar las campañas de 12 candidatos a diputados federales en Michoacán.

La ley prohíbe a empresas financiar a partidos, campañas electorales o candidatos.

Hace unos días, en su cuenta de Twitter, Sansores nuevamente reveló otro audio de Moreno, en el que habla con una persona de nombre “Pepe”.

“Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? 6 mil Que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio 25 millones de pesos (sic).

“Él me dijo ‘hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado, ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña ¿Uno o 2 millones?’. Me dijo ‘2 millones son 24’. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio, eso hay que reconocerlo”, afirma el priista en el audio.

Esto como ejemplo de que se deben conseguir más apoyos así de otras empresas.

“Como se puede observar, el señor Alejandro Moreno confiesa expresamente que la empresa Cinépolis le entregó la cantidad de 25 millones de pesos a otros candidatos a diputados federales en el estado de Michoacán.

“Hecho por el cual se solicita la intervención de esta autoridad para llevar a cabo la investigación correspondiente en materia de fiscalización, a efecto de comprobar el origen, monto, destino y aplicación de esos recursos”, indica la denuncia.

Los 12 candidatos a diputados federales de la alianza PRI-PAN-PRD también están en la denuncia presentada ante el INE, por recibir presuntamente 2 millones de pesos, cada uno.

De éstos, ocho ganaron la diputación: en el distrito 2, Mauricio Prieto; en el 4, Rodrigo Sánchez; en el 5, Enrique Godínez; en el 6, Berenice Juárez; en el 7, Adriana Campos; en el 8, Roberto López; en el 10, Carlos Quintana; y en el 11, Macarena Chávez.