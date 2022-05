Investiga FM alineación indebida de Tigres

Tigres jugó contra Atlas con nueve.9 jugadores No Formados en México, en lugar de los ocho reglamentarios, y por ello la FMF inició una investigación.

“La Comisión Disciplinaria informa que, se determinó abrir un Procedimiento de Investigación, por los hechos acontecidos durante el partido de las semifinales de vuelta entre los Clubes Tigres y Atlas de la Liga MX por una posible alineación indebida.

“Una vez que esta Comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente”, informó el organismo.

Durante el partido de esta noche en el Estadio Universitario, los felinos llegaron a tener al mismo tiempo en la cancha a nueve No Formados en México: Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsky, Guido Pizarro, Carioca, Jefferson Soteldo, André-pierre Gignac, Luis Quiñones, Carlos González y Florian Thauvin.

Esa situación contraviene lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento de competencia que estipula que simultáneamente sólo pueden haber un máximo de ocho futbolistas No Formados en México.

“Error mío al estar pensando en los goles, no me di cuenta, responsabilidad mía”, reconoció “El Piojo” Herrera.

En caso de que Tigres hubiera consumado la gesta y avanzado a la Final, tendría que haber sido descalificado por la alineación indebida.

Eso sí, ante la posibilidad de perder en la mesa, André-pierre Gignac perdería los goles con los que rebasó a Alberto García Aspe como el tercer máximo anotador en Liguillas.