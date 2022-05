Instan a embarazadas a reducir consumo de azúcares

Puede ocasionar afectaciones a la salud. Deben de llevar una buena alimentación antes, durante y después de la gestación

La Secretaría de Salud advirtió sobre el consumo excesivo de azúcares y harinas en mujeres embarazadas, ya que puede causar afecciones a su salud, por ello recomendó llevar una buena alimentación antes, durante y después del estado de gestación.

Angélica Franco, médico del área de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer del Estado de Sonora (Himes), explicó que el consumo de azúcar en abundancia genera “acantosis nigricans” en mujeres embarazadas, es decir, manchas negras en cuello y otras partes del cuerpo.

La especialista dijo que este síntoma es resultado de una resistencia a la insulina, por lo que llamó a moderar el consumo de harinas, evitar bebidas gasificadas o jugos procesados, eliminar alimentos industrializados y azúcares.

“Las pacientes nos llegan con una acantosis muy marcada, muchas veces no saben ni qué es, creen que es paño, que con tallarse el cuello eso se va a quitar. Pero no, es un signo clínico y por ello se les explica a las pacientes que no conocen de lo que se trata este padecimiento, de cómo prevenirlo y qué es lo que tienen que hacer para evitarlo”, explicó.

Angélica Franco expuso que las pacientes incluso creen que las manchas oscuras en cuello y pliegues responden a exposición al sol.

Agregó que para corroborar que las manchas oscuras sean “acantosis nigricans”, se debe hacer estudios en los que se detecta un índice elevado de glucosa en ayuno o que la curva de tolerancia de la glucosa está alterada.

Por ello, reiteró el llamado a las mujeres en estado de gestación para evitar o eliminar alimentos industrializados y azúcares, y reemplazarlos por una alimentación balanceada con verduras, las frutas indicadas en su consulta, proteína, lácteos y leguminosas acompañados del calcio, hierro y ácido fólico.