Ilusiona a Toscano ganar el trofeo NBA

Ser el primer mexicano que dispute unas Finales de NBA hace que Juan Toscano no deje de sonreír, pues sus emociones, dice, son indescriptibles.

“Es un honor ser parte de las Finales”, dice “Nito” y afirma que los Warriors son favoritos por la experiencia que tienen sobre los Celtics de Boston.

El delantero tricolor arrancará el jueves por la noche una aventura más: disputar el trofeo Larry O’Brien de campeones de la NBA.

“Creo que somos los favoritos, creo que somos el mejor equipo en la NBA, creo eso. La experiencia será una clave importante y en ese juego es importante”, expresó el basquetbolista.

“Quiero agradecerle a toda mi gente de México. Estoy haciendo esto para México y ojalá que pueda llevar el trofeo a México y festejar en Monterrey, Cancún, Michoacán, Ciudad de México. Ahí voy a estar este verano y ojalá pueda traer el trofeo para celebrar con todos ustedes”.

Toscano tiene 29 años y está en su último año de contrato con Golden State.

En los Playoffs ha visto acción en la duela en 10 partidos, siendo ya el segundo mexicano con más juegos de postemporada, solamente superado por Eduardo Nájera.

Los dos primeros duelos de las Finales serán en el Chase Center de San Francisco, y después viajarán a Boston para dos duelos más, y en caso de ser necesario, serán el quinto y séptimo en California.

“Esto es más grande que Juan, tengo familias, amigos, hay días que no puedo seguir solo y me apoya mi familia, me dice mi familia que puedo llegar más lejos, soy humano, yo soy normal como todos ustedes”, dijo Juan, quien sabe que podría tener pocos minutos de juego en las Finales, pero dijo que lo disfrutará mucho.