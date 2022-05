Hijo de Napoleón sigue sus pasos

Lo acompaña en gira de despedida; José María, busca iniciar su propia carrera y le agradece el apoyo con el tema “Tú me enseñaste a volar”

Sigue el camino que su papá, Napoleón, inició hace 54 años; incluso lo acompaña en su gira de despedida de los escenarios en este 2022, pero José María busca dejar sus propias huellas como cantante y le agradece el apoyo con el tema “Tú Me Enseñaste a Volar”.

Precisamente, con sus nuevas canciones, entre ellas “Se Te Olvidó”, el joven retoma las baladas que forman parte de su ADN.

“Estoy tratando de regresar al origen, a esos inicios que llevo en la sangre. Es imposible negar que me llena todo lo que es mucho más cantable, lo que se siente un poquito más”, afirmó en entrevista.

Con “Tú Me Enseñaste a Volar”, José María pretende rendir homenaje a “El Poeta de la Canción”, de 73 años. La canción fue escrita por el intérprete, de 36 años.

“Hace 15 años yo empiezo a hacer mis propias canciones, a buscarme un lugar en el medio de la música, sin embargo, cuando salió el disco de Vudú, en 2019, sucede lo del temblor en la Ciudad de México, y ya habíamos pagado casi toda la promoción, los vuelos, y decidimos darle un ‘stop’ por completo.

“Ahora estoy viniendo con este nuevo sueño y con estas nuevas ganas de seguir adelante”, señaló.

También la pandemia afectó sus planes, aunque aprovechó para trabajar en su nueva producción de la mano del afamado productor Kiko Cibrián. El resultado de la mancuerna es el disco Día 22, que próximamente llegará al mercado.

“(El título) tiene un significado para nosotros”, explicó. “El disco estaba pronosticado para salir en el 2021, y por todo este tema (la pandemia) se fue al 2022. Se nos hizo raro, pero tienes que hacerle caso a las señales”.

Cuando se le cuestionó si ha sido complicado iniciar una carrera siendo hijo de un artista famoso como Napoleón, dijo que no ha sido un problema.

“La gente tiene ese prejuicio, de que a uno le pesa el nombre, el apellido, cuando no me llamo igual. Tengo el José María, pero no el Napoleón. Aunque sí estamos con el tour Hasta Siempre, la gira del adiós de mi padre, llevamos 17 de 60 fechas que haremos”, puntualizó.

La mayor enseñanza que Napoleón le ha dejado a su hijo es el buen trato al público, compartió.

“Sobre todo el cariño que le tiene la gente, porque él se da el tiempo de estar con los fans. Hay muchos artistas que pueden respetar a la gente, pero no se dan el tiempo de convivir y eso es muy importante”, declaró.

Ser un artista sencillo es lo que el intérprete de “Vive” pregona y su hijo lo tiene bien claro, aseveró.