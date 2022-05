Visita de AMLO sin grandes novedades para los sonorenses

No es novedad porque así ha sido siempre en las giras de los presidentes de la República, ya que desde que tenemos memoria la “prensa nacional”, como si uno fuera extranjero, es priorizada sobre los representantes de los medios de comunicación de provincia y ayer, en Ciudad Obregón, no fue la excepción ya que solo a un medio de comunicación local se le permitió cuestionar.

En un municipio tan conflictivo, no solo en materia de inseguridad, que sabemos es el más inseguro del país y del mundo, pero también tiene problemas de abasto de agua, falta de empleo, contaminación, con la población Yaqui que se ha adueñado de un tramo carretero, lógico era que los colegas quisieran respuestas sobre esos temas locales y prioritarios en la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo no lo lograron y ello ocasionó algunas manifestaciones de molestia que, entonces sí, llegaron a “la prensa nacional” pero sin mayor trascendencia, ya que lamentablemente no se modificará la forma en que se cubre a los presidentes mexicanos en turno.

Por cierto, la visita de López Obrador dejó también mal sabor de boca, ya que todavía no hay fecha para que se termine la carretera internacional, conocida como Cuatro Carriles, que recordarán, se había previsto quedara lista primero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y posteriormente cuatro o cinco meses después de que el actual mandatario asumió el cargo, y está por cumplir su cuarto año y estamos en las mismas.

En cuanto al nuevo Hospital General del Estado, terminado hace casi un año, pues se dijo que empezará a operar el 15 de septiembre próximo y pues ojalá que así sea.

La federalización de servicio de salud tiene muy preocupados a los trabajadores del gremio pero también a los derechohabientes del IMSS pero ya ayer se firmó el documento y esperemos que nos vaya bien y no se agrave la falta de medicamentos, escasez de consultas y de servicios para quienes ya somos derechohabientes.

Y en materia de seguridad, pues para el mandatario mexicano y para el gobernador Alfonso Durazo las cifras van a la baja, por lo que tal vez no les estén pasando las cifras correctas, ya que ayer nada más en Caborca se registraron tres ejecutados en unas horas de diferencia y en Cajeme a una mujer intentaron arrebatarle a su bebé de los brazos.

Es decir, en plena visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, los delincuentes continuaron haciendo de las suyas, en la ciudad sede de la Reunión Nacional de Seguridad, que a diario encabeza el mandatario junto a los jefes de las distintas corporaciones policiacas, al tratar de quitarle a su pequeño hijo en pleno Centro de Ciudad Obregón.

Lo que si reconoció el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, es que Cajeme, Hermosillo y San Luis Río Colorado acopian casi el 70 por ciento de los hechos violentos en la entidad.

Aunque en Empalme, Guaymas, Nogales, Caborca y otros no hacen malos quesos, como dice el refrán, pero de ellos no hizo mención…Como vemos, no hubo nada nuevo bajo el sol…

Ahora hay alerta por la viruela del Mono ¡cuídese!

Éramos muchos y parió la abuela, reza el dicho y pues no terminamos de recuperarnos de la pandemia por Covid, que cuando inició la veíamos muy lejana, cuando como los comentábamos nos cayó la hepatitis atípica y ahora tenemos al acecho la viruela del mono, cuyos casos provocaron una alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de Salud.

Esta enfermedad, derivada de la viruela, hasta donde sabemos ya erradicada en gran parte del mundo, ha ocasionado en unos cuantos días varios casos en países de Europa, sobre todo en España, y se tiene conocimiento que ya llegó un caso a Estados Unidos.

De ahí que el llamado que está haciendo la OMS es a mantener el monitoreo de la enfermedad que se ha extendido a once países con 80 casos y 50 más sujetos a investigación… Así que mucho cuidado, porque con tanta movilidad, que ha convertido al mundo en un pañuelo, ahora si nos puede pegar fuerte.

