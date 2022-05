Buscan prevenir casos de hepatitis atípica en escuelas

Si usted está preocupado por los casos de hepatitis atípica que se han registrado en niños, en varios puntos del mundo, los cuales ya llegaron al país, al detectarse cuatro casos en Nuevo León, la Secretaría de Educación y Cultura y la de Salud se reunirán para determinar qué medidas tomarán para resguardar la salud de los menores en las escuelas, ya que este mal ha atacado a los menores de 10 años.

Como sabemos, esta enfermedad que ataca el hígado y ha provocado severas afectaciones en menores de Reino Unido y Estados Unidos, es de gran preocupación para los padres de familia.

De acuerdo con el secretario de Educación, Aarón Grageda, se reunirán con el personal de Salud para determinar las medidas que será necesario tomar y también determinar el uso del cubrebocas.

La hepatitis es una enfermedad que requiere de intensas medidas de higiene sobre todo al momento de ir al baño, prepara alimentos y comer, ojalá que se garantice que los planteles cuenten con agua, gel y todo lo necesario para garantizar la salud de los menores que están acudiendo a clases presenciales.

En Sonora continúan en ascenso los precios de productos básicos

La verdad ignoro si Sonora quedó fuera del Acuerdo para controlar la inflación y la carestía, o si los empresarios nomás dijeron sí, pero no cuándo, ya que los precios de productos siguen igual de caros.

Como se recordará el pasado cuatro de mayo se firmó en la ciudad de México el mencionado acuerdo que englobó 24 productos básicos, como arroz, frijol, azúcar, carne de cocer y de bistec, así como aceite comestible, entre otros, pero la verdad es que no ha habido ningún decremento y por el contrario, algunos, como el aceite, tuvo un aumento.

Ni qué decir de la papa, plátano, aguacate, cuyo kilo oscila en los 120 pesos, o el frijol que ronda los 40 pesos, o la tortilla de maíz que se vende en casi 30 pesos por kilogramo, mientras que en otras ciudades del país pegan de grito porque aumentaron a 18 pesos.

Es decir, o en Sonora somos millonarios y no nos hemos dado cuenta, o de plano somos muy tolerantes, por no citar otro calificativo que escrito se ve muy feo.

De acuerdo con comentarios de conocidos y amigos de otros puntos del estado, los productos continúan en ascenso y no se han visto los efectos del citado acuerdo.

Por lo pronto, el sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá aumentos en los precios de la electricidad, gasolina y gas, aunque éstos dos últimos se modifican cada pocas semanas…veremos…

Empiezan a registrarse “apagones” en la ciudad ¿y la CFE?

Seguramente usted se ha dado cuenta de que todavía no estamos en lo más álgido de la temporada de verano, de hecho todavía ni llegamos al verano y ya se empiezan a registrar “apagones” y “bajones” de energía eléctrica en esta capital.

La semana que acaba de concluir, en tres ocasiones se registraron varios “bajones” de energía eléctrica en la colonia Balderrama, en donde están las instalaciones de Entorno Informativo.

Sin embargo, en otras colonias los “apagones” han sido prolongados, por lo que algo debe de estar pasando en la empresa de clase mundial, en este caso la Comisión Federal de Electricidad.

Y no dude que quieran echar la culpa a que no se aprobó la llevada y traída Reforma Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador… Ojalá que se solucione cualquiera que sea el problema porque los aparatos eléctricos y electrónicos están bastante caros y la CFE no se hace responsables de los daños.

