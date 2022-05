Sonora poco a poco es rebasado por la violencia

Y pensar que hasta hace unos meses uno pensaba que Sonora estaba lejos de atrocidades como personas colgadas en puentes, niños, jóvenes y mujeres víctimas de violencia, sin embargo, poco a poco los hechos nos han mostrado cuán equivocados estábamos.

Ingenuamente suponíamos que la violencia que veíamos en otras latitudes del país estaba lejos y no nos alcanzarían, pero aquí estamos con decenas de mujeres desaparecidas, con niños víctimas de las balas, con personas colgadas de puentes, con gran cantidad de interrogantes y muy pocas respuestas.

En las últimas semanas Hermosillo y Guaymas han sido escenario de personas que dejan como si fueran piñatas pendiendo en distribuidores viales, Cajeme parece escenario de tírale al blanco y se disputa ese lugar con Caborca, Guaymas y Empalme.

Ayer por la tarde noche nos impactó enterarnos del caso de dos jovencitos de 14 y 15 años asesinados en una vivienda de la comisaría de Esperanza en Cajeme, los pobres intentaron ocultarse al ver a los sicarios, pero nada evitó que las balas los alcanzaran.

Y no se trata de si andaban mal, que evidentemente así era, porque sabían que iban por ellos y trataron de esconderse en un baño y entre un ropero, sin embargo, no nos podemos quedar con la simplista justificación de que los matan porque andan en actividades ilícitas.

No, los matan por la falta de oportunidades, por carecer de atención, porque los padres los dejan para ir a buscar el sustento, porque se ven en la disyuntiva de dejarlos solos para trabajar o morirse de hambre, porque no hay escuelas cercanas, porque no hay interés por ayudarles para de perdida salvar a uno, a dos, o tres de ese mundo en donde lo único que hallarán será la muerte o la cárcel, no hay más, pero es lo que conocen…

Trágico en verdad sobre todo cuando no se observan acciones contundentes de ninguna de las autoridades que deberían involucrarse y buscar soluciones, sin embargo, están completamente rebasadas, tanto que hasta las patrullas les roban.

Aumenta exponencialmente el acoso escolar en el país

Nos enteramos que los mexicanos ocupamos el dudoso honor de encabezar la lista de los países con más casos de acoso escolar, algo que no es para enorgullecerse, sino por el contrario, debe de preocupar y sobre todo ocupar, no solo a las autoridades sino a los padres de familia.

Es una problemática tan grave que siete de cada 10 menores en el país vive en esa condición en la que se mina su autoestima, y la que debería ser la mejor época de su vida se convierte en una pesadilla, que cobrará factura en la vida adulta.

De ahí que hay que enseñar a las y los menores, desde los primeros años de vida a respetar a todas las personas, pero también a los animales y cuidar el medio ambiente que nos rodea, para tener una mejor sociedad, porque de lo contrario el futuro se avizora bastante complicado.

Curiosamente, en productividad somos el penúltimo país solo por arriba de Sudáfrica, muy lejos de Irlanda, Luxemburgo, Noruega, entre otros, cuando debería ser al revés… En fin…

A los concesionarios se les olvidó encender el aire acondicionado

De acuerdo con usuarios del transporte público, los concesionarios no han encendido el aire acondicionado en los camiones de transporte público, a pesar de que deberían haberlo hecho a partir del 1 de mayo. Ojo con eso porque estarían violentando la ley…

Veremos que dicen los usuarios pero también las autoridades del ramo sobre esta problemática.