Gana “Triangle of Sadness” la Palma de Oro

La sátira social Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund, y coproducida por el mexicano Julio Chavezmontes, fue premiada con la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes, otorgándole a su director este galardón por segunda ocasión.

El cineasta sueco ya había ganado el máximo honor de Cannes por su película anterior, The Square, en 2017.

La Palma de Oro, el máximo honor de Cannes seleccionado por el jurado de nueve miembros que presidió este año el actor francés Vincent Lindon, se anunciaría más tarde el sábado.

El premio del jurado se dividió entre el relato de amistad The Eight Mountains de Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen, y EO del director polaco Jerzy Skolimowski, sobre el viaje de un burro a través de una despiadada Europa moderna.

“Me gustaría agradecer a mis burros”, dijo Skolimowski, quien usó seis burros en la realización de la película.

El jurado también le otorgó un premio especial a los directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne por su drama sobre refugiados Tori and Lokita. Los Dardenne están entre los pocos cineastas que han ganado la Palma de Oro en dos ocasiones.

El cineasta sueco-egipcio Tarik Saleh se llevó el premio al mejor guion por Boy from Heaven, un thriller ambientado en la mezquita de Al-Azhar en El Cairo.

El premio a la mejor ópera prima, la Cámara de Oro, fue para Riley Keough y Gina Gammell por War Pony, un drama sobre la reserva indígena Pine Ridge de Dakota del Sur realizado en colaboración con ciudadanos oglala lakota y sicangu lakota de las tribus oglala sioux y rosebud sioux.

Este año Cannes también se desarrolló en el contexto de la guerra en Ucrania, que provocó protestas en la alfombra roja y un diálogo sobre el propósito del cine en tiempos de guerra.