Fred Warner vaticina un partido explosivo de la NFL en México

En la cancha del Estadio Azteca se medirán los Cardenales de Arizona frente a los 49ers de San Francisco, el próximo 21 de noviembre

El próximo 21 de noviembre la cancha del Estadio Azteca vibrará con el encuentro entre los Cardenales de Arizona en contra de los 49ers de San Francisco. Tras la confirmación de este compromiso Fred Warner, linebacker del equipo de la bahía, platicó con la prensa mexicana y reveló que al tener raíces mexicanas venir al Coloso de Santa Úrsula representa una emoción incomparable.

Muy emocionado, toda la organización lo está, de ir y jugar ante una de las grandes bases de aficionados que tenemos en el mundo. 85 mil personas es gigante (Estadio Azteca), ya he jugado en escenarios así y es muy divertido. Será explosivo. Van a ver gritos y concentración. Tengo mucho orgullo de ser descendiente latinoamericano. Va a ser increíble jugar frente a ellos, hay mucho amor entre ambas partes”. comentó Warner en conferencia de prensa.

El jugador de 25 años de edad es consciente de la popularidad que tiene su equipo dentro de nuestro país, por ello, espera que para el encuentro las gradas del Azteca se pinten con los colores de los Niners

Sé que hay muchos aficionados a los 49ers, es lo que me han dicho, más que los Cardenales. La pasión y el amor hacen la atmósfera perfecta, todos estamos esperándolo. Además, ante los Cardenales siempre es buen juego, son un gran equipo, este duelo no será diferente. Será una gran alegría jugar ante los seguidores mexicanos. Hay una gran base de fanáticos de los 49ers en México, por eso confío en que habrá mucho rojo y dorado de los 49ers en las gradas y eso será muy emocionante”, Afirmó

Asimismo, Warner reveló que le gustaría pasar más tiempo en nuestro país pues sabe que la semana del juego, lo único que tendrá en la mente es vencer a los Cardinals

Me gustaría que tuviéramos más tiempo para conocer, siempre he dicho que me gustaría ver el corazón de la Ciudad de México, de la cultura, pero ya habrá momentos, así que tendré que ir con tiempo, aunque cuando llegue el juego voy a tener que concentrarme en los Cardenales.”