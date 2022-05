Falla Giovanny Gallegos al relevo

Con el corredor automático en segunda, Pete Alonso encontró un lanzamiento del mexicano para llegar a 10 vuelacercas en la campaña y liderar las mayores con 33 impulsadas

Hay dos constantes en los Mets durante esta campaña: Las lesiones y los triunfos.

El jueves, se enteraron de que Max Scherzer se unirá al otro as Jacob deGrom en la lista de lesionados por un largo tiempo. Luego, Nueva York dilapidó una ventaja en la novena entrada frente a los Cardenales y se vio abajo en la décima.

Al final, los Mets de Nueva York pusieron al mal tiempo buena cara, con un triunfo por 7-6 sobre San Luis en 10 innings.

Pete Alonso se encargó de que la mala noticia relacionada con Scherzer no cortara la buena marcha de Nueva York, al disparar un jonrón de dos carreras en la décima entrada.

“Simplemente somos un grupo de jugadores resistentes y duros”, dijo Alonso luego de su leñazo de 447 pies.

Tras hacer contacto con la pelota y darse cinco palmadas en el pecho, con ambas manos, el toletero empezó a trotar por las bases.

“Cuando tienes a un grupo de chicos talentosos, que aman ganar y tienen un carácter fuerte, triunfas en juegos como éste”, añadió Alonso.

Paul Goldschmidt empató la pizarra 5-5 con dos outs en el noveno episodio ante el cerrador boricua Edwin Díaz, para llegar a cuatro remolcadas en el encuentro.

El dominicano Albert Pujols disparó un roletazo productor, que sin embargo generó una doble matanza en el décimo capítulo. Los Cardenales no habían disputado innings extra en este año.

Con el corredor automático en segunda, Alonso encontró un lanzamiento del mexicano Giovanny Gallegos (0-2), para llegar a 10 vuelacercas en la campaña y liderar las mayores con 33 impulsadas.

Colin Holderman (1-0) quien debutó en las mayores el fin de semana, se llevó el triunfo. Los Mets se colocaron 12 juegos por encima de la marca de .500, su mejor registro en la campaña.

Scherzer fue diagnosticado con un tirón en el oblicuo y se perderá de seis a ocho semanas. El astro se marchó del juego del miércoles, luego de hacer un pitcheo.

Es otro golpe para un equipo que lidera la División Este de la Liga Nacional pese a perder a deGrom, al quinto abridor Tylor Megill y al cátcher James McCann, todos por lesión.

Los Mets se han quedado también sin los relevistas Sean Reid-Foley y Trevor May.

Por los Cardenales, el venezolano Juan Yepez de 5-3 con una anotada y una producida. El dominicano Pujols de 5-0. El puertorriqueño Yadier Molina de 2-0.

Por los Mets, los puertorriqueños Francisco Lindor de 3-2 con tres anotadas, Tomás Nido de 3-1. Los venezolanos Eduardo escobar de 4-0, Luis Guillorme de 4-2 con una anotada.