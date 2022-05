Están Celtics a un triunfo de las finales

Derrotan al Heat 93-80; El equipo de Boston no llega a las Finales de la Liga desde 2010 cuando cayeron ante los Lakers de Los Ángeles

Los Celtics están a un triunfo de regresar a las Finales de la NBA.

Boston se metió anoche a la casa del Heat para vencerlos 93-80 en el Juego 5, y así colocarse 3-2 en la Final de la Conferencia del Este. Jaylen Brown terminó con 25 puntos y Jayson Tatum agregó 22 unidades para los Celtics, que no llegan a las Finales de la Liga desde 2010 cuando cayeron ante los Lakers de Los Ángeles.

“Tenemos que seguir siendo agresivos, jugar como lo hicimos ahora y regresar a casa a ganar#, dijo Jaylen, quien agregó 4 tableros.

La mala noticia para Miami es que los Celtics llevan marca de por vida en Playoffs de 40-4 cuando están arriba 3-2.

Los locales se cayeron en el tercer periodo al sumar 16 puntos por 32 de Boston.

Miami contó con sus estelares Jimmy Butler (13 puntos), Kyle Lowry (0 tantos) y Bam Adebayo (18 unidades), pero no fueron factor.

La defensa de los Celtics fue férrea y complicó el accionar de los de Florida, y la segunda mitad se la llevó Boston por 56-38.

“Jugamos muy bien, y la segunda mitad fue grandiosa. Tanto a la ofensiva como a la defensiva respondieron. No se perdieron muchos balones, eso es clave”, dijo el coach de Boston, Ime Udoka. “El grupo hizo un gran trabajo”.

El Juego 6 será mañana viernes en el TD Garden de Boston.