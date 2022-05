Estalla en llanto Julión Álvarez

El cantante mexicano había sido señalado de prestanombres de un empresario

El cantante de regional mexicano Julión Álvarez fue borrado de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, luego de haber sido acusado de presunto lavado de dinero del narcotráfico.

Tras la noticia el cantante de norteño banda se mostró emocionado y aseguró que es algo que va a festejar.

“Tuve la fortuna y fortaleza para poder seguir, no se imaginan lo pesado y cansado que es esto. Lo vamos a festejar, por supuesto que sí”, expresó.

Después de finalizar el veto que le impuso hace casi cinco años el Departamento del Tesoro, el artista ahora recuperará el dinero que le fue congelado, regresará a los escenarios y su música podrá volver a ser escuchada en las plataformas digitales.

“Hay un Julio antes y un Julio después que puedo compartir con todos ustedes. A lo mejor me ven un poco serio, pero estoy nervioso de alegría, de una satisfacción difícil de poder expresar porque son situaciones que nos tocaron vivir a toda la gente que me rodea, el equipo de trabajo, familia”, dijo en conferencia.

En agosto del 2017, el cantante, junto con el futbolista Rafael Márquez, fueron señalados de hacer negocios con el narcotraficante Raúl Flores, alias “El Tío”, por lo que se congelaron sus cuentas.