Es Song Kang Ho el mejor actor en Cannes

El astro coreano fue galardonado en la 75a edición del Festival de Cine de Cannes

En su 75a edición, el Festival de Cine de Cannes le otorgó al astro coreano Song Kang Ho el premio al mejor actor por su trabajo en Broker del director japonés Hirokazu Kore-eda, sobre una familia coreana que busca un hogar para un bebé abandonado.

“Me gustaría agradecer a todos aquellos que aprecian el cine coreano”, dijo Song, quien coprotagonizó la película ganadora de la Palma de Oro hace tres años, Parásitos de Bong Joon Ho.

El premio a la mejor actriz fue para Zar Amir Ebrahimi por su interpretación de una periodista en Holy Spider de Ali Abbasi, un thriller de crímenes reales sobre el asesinato en serie de trabajadoras sexuales en la ciudad religiosa iraní de Mashhad. Violenta y gráfica, Holy Spider no se tuvo autorización de rodarse en Irán y, en cambio, se hizo en Jordania. Al aceptar el premio, Ebrahimi dijo que la película muestra “todo lo que es imposible mostrar en Irán”.

El cineasta sueco-egipcio Tarik Saleh se llevó el premio al mejor guion por Boy from Heave, un thriller ambientado en la mezquita de Al-Azhar en El Cairo.

La Palma de Oro, uno de los premios más prestigiosos del séptimo arte, es difícil de pronosticar, ya es tema de los apostadores, pero no hay un favorito claro.

El año pasado, el thriller francés de terror corporal Titane se llevó el premio, convirtiendo a la directora Julia Decournau en la segunda mujer en alzarse con el trofeo. En 2019, Parasitos triunfó en Cannes antes de hacer lo mismo en los Óscar.