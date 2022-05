Es Doctor Strange, el mejor estreno del año

La serie de Marvel podría convertirse en la de mayor recaudación de este 2022 en Estados Unidos

Doctor Strange in theMultiverse of Madness de Marvel recaudó una suma de más de 90 millones de dólares el viernes, poniendo a la secuela de superhéroes en camino de convertirse en la mayor apertura nacional de 2022 hasta ahora.

Según reportes de Variety, es probable que la entrada supere las primeras predicciones de taquilla y llegue a un total final de 160 millones a 180 millones para su primer fin de semana.

Las proyecciones actuales indican que la película podría obtener una cuenta superior a los 200 millonesde dólares una vez que se finalicen todos los números después del domingo.

Como es el caso con cualquier película de MarvelStudios, Doctor Strange 2 tuvo un precio de producción de 200 millones de dólares; ya recaudó 27 millones de dólares a nivel internacional en su día de estreno en el extranjero. La película había vendido 65 millones en boletos solo en preventa nacional.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in theMultiverse of Madness, sigue al Doctor Stephen Strange (BenedictCuberbatch) mientras lanza un hechizo peligroso que lo lleva al multiverso, donde debe competir con versiones alternativas de sí mismo.

La película también está protagonizada por ChiwetelEjiofor como Karl Mordo, Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, también conocida como ScarletWitch, Benedict Wong como Wong y XochitlGomez como AmericaChavez.