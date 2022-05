Enternece foto de la familia de Enrique Iglesias

Su pareja, Anna Kournikova publicó la imagen familiar con motivo del cumpleaños 47 del cantante

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son una de las parejas más bonitas del espectáculo. Los famosos no han querido pasar por el altar, pero a pesar de ese detalle, mantienen un lazo que parece inquebrantable, tanto que ya cuentan con tres hermosos hijos.

En esta ocasión la tenista aprovechó el cumpleaños del cantante decidió compartir una foto donde muestran todo el amor que se tienen.

En el marco de la celebración de los 47 años del hijo de Julio Iglesias, el pasado domingo,

Anna aprovechó su cuenta de Instagram para llenar de amor el Internet. En la foto aparece la familia completa pasando un momento bastante especial.

En la foto aparecen todos en el piso. Ana está cargando a dos de sus hijos, mientras que Enrique tiene a la más pequeña en sus hombros. Lo más bonito de la foto es ver a Anna mirando con una sonrisa el momento que tiene el cantando con una de sus hijas, ya que van a dar un beso. En el fondo sale el otro integrante de la familia, el perro.

Los fans de la pareja no dudaron en reaccionar a tan bonita foto familiar. En las primeras horas de su publicación recabó cerca de 170 mil likes y un sinfín de comentarios donde le muestran lo mucho que disfrutan verlos felices en familia.

La publicaciónfuetitulada: “Happy Birthday to the most Amazing Dad! Wesuperloveyou”, lo que quiere decir, “Feliz cumpleaños al mejor papá! Te súper amamos”.

Las reacciones

“Por fin una foto familiar”, “OMGGG”, “Feliz cumpleaños Enrique”, “Bonita familia. Feliz cumpleaños Enrique”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación, ya que la gran mayoría estaban sorprendidos por ver una foto de toda la familia junta por primera vez en redes sociales.

Se tiene que recordar que como la gran mayoría de los famosos, no quieren que se muestre mucho los rostros de sus hijos cuando son pequeños, por lo que en esta ocasión la foto termina por sorprender a los fans de la pareja.