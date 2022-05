Enciende las redes Britney Spears al posar desnuda

La cantante estadounidense está celebrando su libertad tras los años que estuvo bajo la tutela de su padre, quien dijo que minó su autoestima

La cantante BritneySpears nuevamente encendió las redes sociales tras publicar otra foto donde sale desnuda, aunque en esta ocasión cargando a su perrito Sawyer.

A través de su cuenta de Instagram, la princesa del pop publicó la imagen en la que está dentro de una habitación, sin ropa, posando de lado y tapando sus pompas con un emoji de diamante, mientras que Sawyer le tapa la parte de enfrente.

En total fueron cuatro imágenes las que publicó en las que solo cambió la expresión de su cara.

En una quinta imagen publicó una frase que dice: si amas a alguien, déjalo libre. Si odias a alguien, déjalo libre. Básicamente, deja a todos libres y consigue un perro. La gente es estúpida.

‘Reina del pop, te amo’ / ‘Amé tus fotografías’ / ‘Hermosa’ / ‘Reina de los cachorros’, fueron algunos de los mensajes que recibió por parte de sus fans.

Britney afirma que su padre la hacía sentir fea

La cantante va ganando confianza y seguridad. Así lo ha demostrado con sus publicaciones en las que se deja ver al desnudo.

Y es que asegura que su padre Jamie le bajó el autoestima

Reveló que durante el tiempo que duró la tutela le dijo que estaba gorda y nunca era lo suficientemente buena,

“Mi padre siempre me hizo sentir que tenía que intentar… intentar… ¡¡¡intentar!!! ¡¡¡A LO GRANDE !!! Él arruinó la semilla profunda de mi existencia … la semilla que me hizo sentir hermosa como cuando tenía 13 años … mi confianza … mi swag … mi diálogo interior … y sí, incluso mi vida sexual … todo completamente arruinado. Él me hizo sentir fea”, señaló.