Buscan solución al problema de escasez de agua en Hermosillo, como cada temporada

Tengo 48 años de reportero en Hermosillo y todos los veranos ha sido lo mismo con relación a la falta de agua. Se habla de hacer llover inyectando nubes, construir desaladoras y reparar las fugas, entre otras opciones, pero, hasta ahora, seguimos en las mismas. Los medios de comunicación impresos de esos años son fieles testigos de las declaraciones de los gobernantes de aquellas épocas…El único gobernador que buscó una solución fue Guillermo Padrés Elías, al construir el acueducto de la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) a Hermosillo… Esto hay que decirlo.

En los últimos días que ha arreciado el calor en nuestra capital, se ha vuelto hablar de lo mismo de cada año, levantando la voz todos los sectores económicos de la sociedad, principalmente los restauranteros, que dicen que no tienen agua ni para soltarle el líquido a los sanitarios, ¿cómo la ven?, mientras cientos de familias de las diferentes colonias de Hermosillo no tienen agua para beber…Aquí se mira muy claro que a los restauranteros “les vale” que muchos sectores de la sociedad de mueran de sed, mientras ellos utilicen el vital líquido en los excusados.

El presidente de la Cámara de Restaurantes, (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, le gusta mucho hablar ante los medios de comunicación, supuestamente para defender a sus agremiados, pero creo que estas declaraciones no ayudan en nada al sector, sino todo lo contrario. El agua, es para las personas, principalmente y, en tiempos de escasez como los que estamos pasando, los negocios de comida pasan a segundo o tercer término…Este señor, como restaurantero, si es que lo es, debe de saber que en boca cerrada no entran moscas. Que no hable, por el bien del sector.

Hermosillo tiene un problema muy serio de salud, la contaminación por polvo, pero las autoridades municipales no se van a poner a regar las calles habiendo tanta escasez de agua. Los restauranteros pueden comprar agua potable que se vende en pipas o, agua purificada que se vende en garrafones, al fin y al cabo, ellos no pierden, porque los gastos se los aplican a los clientes. Decía un abarrotero del barrio San Benito, que es en donde yo nací, que mientras hubiera un quite con desquite no había problema…Decía que, si los precios subían, él haría lo mismo.

El problema de falta de agua en Hermosillo es de toda la vida; hace falta una solución definitiva

La escasez de agua en Hermosillo es de toda la vida, y todas las temporadas de calor se habla de lo mismo, con declaraciones de las autoridades de que haremos esto y lo otro para solucionar el problema. Pasa el calor y se olvidan del asunto. En invierno nadie habla de escasez de agua y los gobiernos, federal, estatal y municipal, se olvidan de buscar una solución para la próxima temporada de calor, o para siempre…El Gobernador habló muy bonito este martes y hasta le echó muchas flores al presidente Andrés Manuel López Obrador, por atender el problema…Qué bien.

El mismo presidente habló en la mañanera que apoyará al gobierno de Sonora que encabeza Alfonso Durazo Montaño y al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, para solucionar el problema de escasez de agua…Se habla de muchos proyectos, como lo han hecho otros mandatarios, pero hasta ahora, seguimos en las mismas…Ojalá todos los proyectos salgan como se planearon con resultados positivos. Lo que sí urge cambiar es, toda la tubería obsoleta de la red de distribución, porque a través de esta se pierde más del 30 por ciento del vital líquido.

Es importante que los domicilios, pero principalmente las empresas, tengan sus medidores de consumo, para que todos paguen por el agua que se beben o que utilizan. Es necesaria una inversión millonaria, nada más para cambiar la red de distribución. En el gobierno municipal de Javier Gándara Magaña, se perdieron miles de medidores de la empresa Agua de Hermosillo que nadie supo en donde quedaron…Esos aparatos se iban a instalar en los domicilios y nunca se hizo…Creo que todavía no se instalan, por lo que esto es una falla administrativa… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

