Amenazan restauranteros de Sonora en incrementar los precios en los platillos

Amenazan los propietarios de restaurantes en subir los precios en los productos alimenticios para consumo, debido a los incrementos que han tenido las materias primas como las carnes y las verduras que cada día suben. Así es que ya lo saben, sobre aviso no hay engaño. Luego no anden los restauranteros quejándose de que no tienen clientes en sus negocios, porque la situación económica por las que están pasando los sonorenses no está como para pagar más por un platillo.

El subir de precio a los platillos no es la solución, ni reducir la cantidad de alimento, es mejor buscar mejores precios en los mercados de abasto y en los grandes supermercados, que hay en Hermosillo. Los propietarios de los restaurantes deben realizar ellos las compras, y no mandar a sus trabajadores. Que hagan lo mismo que hacen las amas de casa cuando van al changarro de la esquina, o al súper, buscan productos de calidad a buen precio…Tienen que velar por su negocio.

Los restauranteros valen más que lo piensen más de dos veces ante de incrementar los precios en sus platillos, ya que podrían perder clientela. Las malas noticias corren como “reguero de pólvora”. Para empezar los clientes que pagaron a precios altos ya no regresan, además, la “riegan” con sus familiares y amigos, diciéndoles que no vayan a ese lugar porque todo está muy caro. Cuando los negocios pierden prestigio ya no se vuelven a levantar, se “queman” para toda la vida. ¡Aguas!

Restaurantes hay muchos en Hermosillo, todos con buen servicio y calidad, por lo que los clientes que se fueron de aquel negocio que se les cobró caro, ahora visitan a otro con calidad y buen precio. Subir los precios en los productos y servicios es muy riesgoso, porque se pierden clientes. Y, como dice el dicho: “Vale más pájaro en mano que mil volando”. A los clientes hay que cuidarlos mucho, “chipilonerlos” para que regresen, más en los lugares en donde se vende comida.

Hay muchas historias de empresas que fueron poderosas en un tiempo y, al no saber cuidar a sus clientes quebraron, ejemplos hay muchos en Hermosillo y en todas partes. Todos los negocios tienen su clientela, y los propietarios deben de detectarlos…Por eso es importante que los dueños atiendan a esos clientes…A lo mejor tienen muy buenos gerentes o encargados, pero nunca será lo mismo…He conocido a empresarios fuertes en lo económico que ahora son solo un rico más.

Se opone Unión de Usuarios de Hermosillo a construcción de una desaladora

El Colectivo Unión de Usuarios de Hermosillo, señaló que la solución al problema de falta de agua en Hermosillo, que actualmente afecta al norte de la ciudad no es una desaladora sino la construcción del Ramal Norte, a donde se trasvasaría una parte del agua que llega del Acueducto Independencia.

Ignacio Peinado Luna, líder del colectivo, señaló que actualmente llegan a Hermosillo del Acueducto 30 millones de metros cúbicos para la zona sur de la ciudad, de esa cantidad, con la obra del Ramal se podría trasvasar una cantidad que vendría ayudar a que la escasez sea de menor impacto, ya que hoy solo hay agua en las casas por algunas horas.

“Este sector ha sido golpeado y ha sufrido por la ausencia del agua, no solamente desde hoy sino desde hace algunos años atrás, ya es hora de que las autoridades del estado y del municipio inyecten recursos para que realicen la obra y poder garantizar agua a todos los usuarios de este sector”, señaló.

Dijo que el proyecto de la desaladora para Hermosillo que han apoyado algunos empresarios solo obedece a intereses muy particulares, donde los más afectados serían los usuarios sobre todo los de más escasos recursos, que no tendrían el dinero para pagar sus recibos.

“En el 2010 las proyecciones eran de 23 a 24 pesos el metro cubico, no íbamos a poder pagar el recibo por la situación económica tan devastada. También tiene un impacto negativo en la salud porque le quita los minerales naturales que tiene el agua natural, no abona y no es saludable para el consumo humanos”, expresó.

El líder de la Unión de Usuarios informó que el próximo sábado 11 de junio, a las 17:30 horas, realizarán una marcha desde el mercado municipal a los palacios de para expresar escuchen las prioridades del pueblo y no las prioridades de los empresarios que quieren construir esa desaladora a la que se oponen los usuarios… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson