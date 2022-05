Todo un éxito en lo cultural, artístico y económico las Fiesta del Pitic 2022

La Plaza Zaragoza y sus alrededores son los lugares ideales para celebrar las Fiestas del Pitic, pero estos son insuficientes para dar cabida a tanta gente, por lo que se debería ir buscando otras sedes para la realización de este tradicional evento en donde se festeja la fundación de Hermosillo. Aunque se ha extendido hasta la calle Garmendia, por el boulevard Hidalgo y la Plaza Bicentenario, el lugar le sigue quedando chico a los miles de asistentes locales y de otros lugares de Sonora y del país…También asisten a los festejos muchos paisanos residentes en el estado de Arizona, USA.

La utilización del bulevar Rosales a los festejos, afecta la vialidad, porque es la única rúa, que al unirse al bulevar Abelardo L. Rodríguez, atraviesa la ciudad de Norte a Sur…Hay que recordar que muchos automovilistas van de paso a los municipios del sur o a otros estados. Así como muchos residentes locales que no tienen la intención de cambiar de rumbo. Además, hace falta más vigilancia policiaca porque los vehículos los dejan estacionados los asistentes a las fiestas a muchas cuadras de la Plaza Zaragoza…Por lo demás, estuvo muy bien, la gente “tiró” el estrés.

Las Fiestas del Pitic fueron un éxito en lo cultural, artístico y económico, la ciudadanía convivió con muchas personas, recorrieron los stand y pudieron comer comida sonorense y de otras regiones del país…Mucha música y la alegría se podía ver en los rostros de los asistentes que llenaron todo el centro cívico de la ciudad capital Hermosillo, en la celebración de sus 322 años de su fundación. Muy buena organización, por lo que hay que apuntarle una 10 al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez y todos sus colaboradores. Ahora, a prepararse para el próximo año, primero Dios.

El presidente López Obrador no debe de cerrar los ojos a tanta violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador no debe de cerrar los ojos ante la realidad, cuando la ciudadanía mira con tristeza como ha crecido la violencia en sus comunidades. Cada día son más los grupos del crimen organizado que operan en las diferentes regiones del país, no solo narcotraficantes. Los narcos en Sinaloa tienen que ver en muchas empresas de todo tipo, como también en Sonora y en muchos estados de México. Ha estas alturas ya no se puede tapar el sol con un dedo, los hechos violentos que se registran a diario nos ubican en la realidad del país.

Se habla mucho de que no hay dinero, pero los antros, cantinas, restaurantes, caferías, entre otros lugares se la llevan llenos durante todo el día…En Sonora existe mucho desempleo y, el empleo que se oferta es mal pagado. A pesar de esto, dinero sí hay para gastar. Muchas personas no aceptan los empleos porque los salarios que les ofrecen no les alcanzan ni para para el trasporte públicos y, si tienen auto, ni para la gasolina, que está muy cara. En una ocasión me pidió trabajo un amigo mío y cuando le dije cuánto le pagaría me dijo: “Esto lo gano sin trabajar”.

Yo trabajaba para una agencia de noticias del Gobierno federal en donde se pagaba bien, pero a mi amigo se le hizo muy poco…Después lo miré trabajando en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, luego le perdí la pista…El problema del empleo en México es que es mal pagado…En las tiendas de ropa, calzado y de comidas rápidas de Arizona y California, trabajan muchas mujeres y hombres que son egresados de universidades, principalmente de la Universidad de Sonora, que al no encontrar trabajo aquí se van al “otro lado”.

Ni los tres niveles de gobierno, ni el sector privado, pagan buenos salarios, porque la oferta supera por mucho a la demanda. De esto se aprovechan…Muchas personas se acaban los zapatos buscando un buen trabajo y no lo encuentran. De estos la mayoría son jóvenes que, sin pensarlo mucho, se cruzan la línea fronteriza, en donde le entran a todo tipo de trabajo y ganan más de lo que les ofrecían aquí en nuestro estado…Allá logran salir adelante, porque son jóvenes preparados en lo académico y ven al mundo de otra manera…Tienen estudios, pues.

Hoy inicia la vacunación contra Covid-19 en planteles de educación básica: Salud Sonora

Este lunes 30 de mayo iniciará la jornada de vacunación contra el Covid-19 para jóvenes de 12 a 14 años de edad, en los planteles educativos del estado de Sonora, anunció la Secretaría de Salud (SSA), en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). De acuerdo a la dependencia de salud esta jornada especial estará activa en las instalaciones de educación básica (sexto de primaria y secundaria), donde personal de enfermería de las instituciones médicas acudirán a vacunar a quienes no cuenten con la primera o segunda dosis contra Covid-19.

La finalidad de esta vacunación en los planteles educativos agregó la SSA, será superar el porcentaje de jóvenes vacunados hasta la fecha, el cual es de un 32 por ciento de cobertura a nivel estatal, por lo que se pretende superar la cifra y acercarse lo más posible al 100 por ciento. Destacó que los requisitos para que los jóvenes puedan ser vacunados es que lleven su registro en la plataforma: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, y el comprobante de vacunación de primera dosis, en su caso.

Los municipios donde el personal de enfermería de la Secretaría de Salud y el IMSS estarán presentes son: Hermosillo, Ures, Sahuaripa, Moctezuma, Nacozari, Caborca, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Magdalena, Cananea, Agua Prieta, Guaymas, Empalme, Bacum, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa, Benito, Huatabampo, Álamos, mientras que el personal del Issste estará en Navojoa, Cajeme y Nogales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con le favor de Dios.

