Las autoridades deben de proteger a las personas que manejan dinero en la vía pública

Las autoridades deben de implementar medidas para proteger a las personas que manejan dinero en la vía pública, como son los vendedores de cerveza, refrescos y pan, entre otros, después del asalto que sufrieron el pasado lunes los tripulantes de un vehículo que trasladaba dinero en efectivo en Hermosillo.

Los delincuentes golpearon al conductor de la pesada unidad, lo desarmaron y le quitaron su arma, para apoderarse de un motín de cuatro millones de pesos. Después de 24 horas del robo con violencia, no se tenían pistas para dar con los asaltantes que, al parecer tenían todo bien planeado. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

Son muchos los vendedores de diversos productos que manejan dinero en efectivo y que solo andan a la “buena de Dios”. Si los ladrones se atrevieron a asaltar a un vehículo que traslada valores, que supuestamente son muy seguros, porque están blindados, como más razón a los antes señalados.

Es increíble a lo que hemos llegado en Hermosillo, una “ciudad santa” en años atrás, en donde los vecinos dormían afuera de sus viviendas y con las puertas abiertas de sus casas. Uno de bajaba del carro sin necesidad de ponerle llave y demás medidas de seguridad. Los tiempos han cambiado, definitivamente, y la falta de oportunidades de empleo se agudizaron.

Me duele, aquí nací y crecí, aquí nacieron mis hijos y nietos, además me preocupa solo en pensar qué ciudad les estamos dejando…Pero no debemos acostumbrando a vivir en una ciudad con tanta violencia. Me decía un amigo que en otros lugares del país la cosa está más fea, si, pero nosotros somo diferentes y no queremos ser como ellos.

En Sonora y Hermosillo somos muy distintos al resto del país y siempre hemos cambiado para bien, mirando siempre adelante. Me preocupa que la violencia se haya generalizado en el estado y, al parecer, las autoridades no tienen la solución para acabar con ella…La solución no son más patrullas, ni más policías, es oportunidades.

No hay trabajo para los profesionistas egresados de las universidades, ni para los obreros; hay crisis en todos los sectores de la comunidad. Los jóvenes y los no tan jóvenes se pasan recorriendo la ciudad y el estado con solicitud en mano buscando una oportunidad de empleo y no encuentran…Muchas empresas pequeñas han desaparecido.

A parte del desempleo que sufre Sonora, los empleos que hay son mal pagados. Todo esto se conjuga para que la gente busque otras formas de sobrevivir y es cuando empiezan los malos pensamientos y se planean las formas de robar empresas, domicilios y personas en la vía pública. Ahora, asalto a un camión con dinero.

El robo del vehículo de valores pone en un verdadero aprieto a los trabajadores de la empresa asaltada – no tengo información de cuántas personas iban en el camión asaltado-, ya que los primeros sospechosos son ellos, desgraciadamente así es…Así lo señala “el librito policiaco”, aunque hayan estado en peligro de perder la vida…Esperemos que todo salga bien, no hubo perdidas humanos, el dinero es lo de menos, ese va y viene. Además, es dinero bien protegido, asegurado…Aunque es raro que asalten a un camión blindado, siempre se bajan unos trabajares a recoger el dinero en las empresas y otro se queda arriba bien encerrado.

Será Hermosillo sede del Congreso Iberoamericano de Guías de Turistas

La secretaria de Turismo estatal, Celida López Cárdenas, anunció en Acapulco Guerrero, que Hermosillo será sede del XIII Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas, que se llevará a cabo del 14 al 20 de noviembre. Este congreso, dijo, será de gran utilidad para los guías que atiendan sus trabajos, ya que incluirá 50 horas de valor curricular con folio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, de acuerdo a lo que estipula la Norma Oficial Mexicana, tipos NOM08 y NOM09.

“En Sonora estamos trabajando todos, aerolíneas, restaurantes, hoteles, servidores públicos y, por supuesto, nuestros guías, para fortalecer a este sector; queremos que descubran todas las maravillas que tenemos en Sonora, ya que estamos seguros de que disfrutarán no solo del maravilloso Mar de Cortés, sino, además, de nuestra gastronomía, cultura y majestuosos paisajes y, por supuesto, de la calidez de los sonorenses” mencionó la secretaria de Turismo.

Recupera Policía Estatal tráiler robado en las inmediaciones de la carretera Guaymas-Hermosillo

Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron recuperar un tráiler con reporte de robo en las inmediaciones de Guaymas. Los agentes atendieron los informes del personal de C5i quienes, a través de la tecnología, detectaron un vehículo tractocamión Kenworth, modelo 2022, circulando por la carretera internacional México 15.

La Policía Estatal logró identificar en el kilómetro 166 de la carretera Guaymas – Hermosillo el vehículo con reporte de robo desde el 27 de abril de este año, en San Luis Potosí, por lo que se efectuó el aseguramiento del conductor para deslindar responsabilidades y realizar los trámites legales correspondientes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

