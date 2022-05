Regresó la alegría a las escuelas primarias y secundarias de Sonora con las clases presenciales

Volvió la alegría a las escuelas de educación básica de Sonora al llenarse los planteles de niños y jovencitos, en donde resalta el contento en sus caritas al reunirse nuevamente con sus amiguitos. Ahora los mesabancos de los salones de clases se miran ocupados y los maestros levantan la voz para que los escuchen los alumnos sentados en los últimos pupitres.

En estos primeros días después de la pandemia, las cosas no volverán a ser como antes. Los estudiantes ya traen otra cultura, como el lavarse las manos más seguido, usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Los tiempos han cambiado y todos ya no somos los mismos, hemos cambiado nuestros hábitos.

Los cambios han sido para bien, aunque a un costo muy alto, en donde en estos dos años de la pandemia del Coronavirus han muertos miles de seres queridos en México. El mundo no olvidará nunca esta tragedia que algunos científicos dicen que fue provocada, pero no han podido comprobarlo.

Tal vez muchos años después se conozca la verdad, mientras millones de personas han perdido la vida hasta ahora a causa de esta terrible enfermedad que inició en China y que rápidamente se extendió hasta los últimos rincones del planeta…Los niños y jovencitos de primaria y secundaria no serán iguales a antes de esta enfermedad…Será un antes y un después.

De hecho, los habitantes de todos los países del mundo ya no somos los mismos en nuestro actuar, millones de familias perdieron a familiares y amigos en pocos días, otros superaron la enfermedad, pero estuvieron a punto de morir. A otros les quedaron secuelas de por vida. Los que libramos la enfermedad, por ahora, hay que darle gracias a Dios. Por ahora digo, porque el mal permanece en Sonora, por lo tanto, hay que cuidarnos entre todos, sin tomar en cuenta las declaraciones triunfalistas de los funcionarios de gobierno…La enfermedad se sigue registrando y continúan muriendo personas de todas las edades, no solamente los adultos mayores.

A los padres de familia nos toca cuidar y proteger a nuestros hijos y nietos y, solo estar pendientes de los comunicados de las autoridades de Salud, no vaya a ser que la situación se ponga peor en los próximos meses y años. Todo puede suceder. Mientras, hay que seguir tomando las medidas sanitarias del lavado de manos cada vez que se pueda, usar cubrebocas y mantener la sana distancia, que se ha perdido en los lugares cerrados con mucha gente y, en los públicos, ni se diga. Repito, hay que cuidarnos entre todos, porque solo así saldremos adelante los próximos años.

Ahora sí a encender los aires acondicionados, coolers y abanicos, porque llegó el calor a Sonora

Ahora sí se vino de lleno el calor, por lo que hay que encender los aires acondicionados, coolers y abanicos en los hogares, negocios y vehículos, principalmente en el servicio público de camiones y de alquiler (taxis). Se dice que un 75 por ciento de los camiones urbanos de Hermosillo ya prendieron la refrigeración, pues que le apure el 25 por ciento restante, porque los camiones en estos meses de mucho calor (mayo, junio, julio y agosto), se convierten en verdaderos hornos. Los camiones urbanos trasladan en forma permanente 50 personas, o más, estas suben y bajan. Los camiones ya traen refrigeración, es cuestión de que la prendan y todos contentos.

Hermosillo no tiene camiones chatarras, porque se están cambiando cada cierto tiempo, ya no es como antes, cuando las unidades dejaban de prestar servicio cuando de plano ya no se podían mover, sucias, malolientes y con cientos de leyendas de amor en los respaldos de los asientos. Nuestra capital es una ciudad limpia, que no puede permitir camiones sucios y en mal estado. Las unidades todos los días se lavan y los usuarios viajan a gusto. Lo digo porque me consta. Además, se respeta a las personas mayores y a las damas…Estas atenciones no se deben de perder nunca y, qué mejor que un buen servicio de aire acondicionados. Por eso, hay que cuidar los camiones.

Presenta Toño Astiazarán Salud H, sistema de salud y pensiones para empleados municipales

“Estamos impulsando y promoviendo servicios médicos de primera, para trabajadores de primera”, afirmó el presidente municipal Antonio Astiazarán, al presentar formalmente Salud H, el Sistema de Seguridad Social para las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo. Dijo que, a partir de mayo de este año, brinda a 869 trabajadores municipales y sus familias fondo de pensiones, clínicas dedicadas para consulta médica, laboratorios y cuadro básico de medicamentos, así como urgencias, hospitalización, hemodinamia y cirugías en tres hospitales privados.

Acompañado por Lisette López Godínez y Luis Becerra Hurtado, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento y director de Beneficios, respectivamente, Toño Astiazarán subrayó que este servicio se contrató mediante licitación pública, y pueden inscribirse de manera voluntaria trabajadoras y trabajadores que no han cotizado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTESON, o que tienen 7 años o menos en ese sistema.

Detalló que pueden que las y los trabajadores municipales en esas condiciones, sean de base, confianza o sindicalizados, pueden elegir entre pertenecer a Salud H o al Isssteson.

Salud H se trata, dijo, no solo de un esquema de servicios médicos que incluye abasto de medicamentos del cuadro básico gratuitos, prescritos por su médico, sino también de seguridad social en lo que respecta a pensiones y jubilaciones.

Qué bien, aplausos para el presidente Toño Astiazarán…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con le favor de Dios.

