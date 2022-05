Ojalá que el Gobernador Alfonso Durazo busque que La Sauceda vuelva a ser como antes

No sé que interés personal o de grupos tengan las personas que buscan reactivar La Sauceda, porque en dos años que llevan haciendo declaraciones no se han visto avances importantes en el ex centro recreativo de Hermosillo. El pasado domingo estuvo el Gobernador Alfonso Durazo en el lugar y prometió muchas cosas, como lo han hecho otros mandatarios, pero todo ha quedado en eso, en promesas. La Sauceda era un balneario natural que se abastecía de agua de la presa Abelardo L. Rodríguez, en donde la chavalada nadaba y se echaba sus clavados desde los árboles. Era un estanque natural rodeada de árboles (sauces), en donde iniciaba el canal de Villa se Seris.

Era la alberca natural de los pobres de Hermosillo, en donde niños, jóvenes y adultos aprendían a nada y a tirarse clavados. Era una arboleda preciosa que daba sombra a todo ese sector de la ciudad. No faltó un “genio” que quiso hacer negocio y lo dejaron que instalara una empresa dentro del lugar y, se fueron sumando otros y otros, hasta que acabaron con la flora y la fauna del parque…

Ya no queda nada de lo que fue, desapareció la laguna y los sauces, ahora solo es un terreno baldío que se pretende rehabilitar para instalar negocios, me imagino. Es que de la noche a la mañana les entró un interés por La Sauceda a gente que ni siquiera es de Hermosillo.

Las empresas que se instalaron en los terrenos de La Sauceda acabaron con todo lo hermoso y natural, su arboleda de frondosos sauces, el agua que circulaba por el lugar rombo al canal de villa de seris, la variedad de preces y aves que llegaban de todas partes del mundo. Siempre llena de patos y de diferentes pájaros que llegaban a pasar unos días, y otros que se quedaban entre nosotros…

Todo eso se acabó por la avaricia del dinero. Creo que la mayoría de los grupos que supuestamente luchan por reactivar La Sauceda, no conocen la historia de este balneario de los hermosillenses. A lo mejor buscan que se limpie el lugar para seguir contaminándolo.

No sé si los integrantes de los diferentes grupos que andan “preocupados” por La Sauceda traigan buenas intenciones o, tengan algún interés comercial y de negocio. Ojalá que el Gobernador Durazo Montaño vuelva a ser de este lugar lo que fue años atrás, que vuelva la laguna y que se siembren árboles sauces alrededor del balneario…O que no dejen bañarse, pero que el lugar sirva para que la gente disfrute de este bello lugar natural los fines de semana y demás días de asueto. No hace mucho tiempo unos niños estaban platicando que habían ido a pescar con su papá a La Sauceda y me dio mucho gusto…Me dijeron que pescaban y luego regresaban los peces al agua.

A ver que pasa en el futuro, por lo pronto el Gobierno del Estado no hará nada en este año, a lo mejor destina parte del presupuesto en 2023 para poner en funcionamiento este parque recreativo…Ojalá.

Busca Toño Astiazarán solución a problema añejo de inundaciones en el sur de Hermosillo

El presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán “se puso las pilas” y le entró a la solución para acabar con las inundaciones que provocan las aguas del arroyo las Víboras en tiempos de lluvias, ubicado en el sur de la ciudad. Hoy empezamos con la solución de raíz contra las inundaciones y es una gran noticia, dijo, ante residentes de 17 colonias que sufren cuando se desborda algún segmento del referido cauce que cruza por gran parte de la ciudad.

El alcalde compartió el impacto positivo de la construcción de conducto pluvial que en su momento mitigará el aporte de líquido a la cuenca Altares y en el cual se invertirán 12 millones 93 mil 360 pesos, del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS).

. El presidente se refirió a dicha inversión como una gran apuesta, no solo en materia de protección civil, sino también por las pérdidas materiales y el estado de zozobra que enfrentan las familias próximas al arroyo cada que se evidencia que va a llover.

Hizo notar que la ampliación del drenaje pluvial para el conducto Altares es uno de los proyectos del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población, elaborado por un equipo de especialistas del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (IMPLAN).

Además, el Toño anticipó que “Esta es la primera etapa de una serie de inversiones que estamos haciendo en la ciudad para evitar estas inundaciones, todavía habrá agua que tendremos que desviar y otras obras que tendrán que hacerse después de esta para mejorar el flujo de avenidas”.

La obra consistirá en la construcción sobre el bulevar Ernesto López Riesgo de cajas receptoras, módulos de parrillas; una boca de tormenta de concreto reforzado y un conducto rectangular del mismo material. También la pavimentación de la vialidad intervenida con 691.48 metros cuadrados de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor; reubicación de infraestructura de drenaje sanitario y agua potable y señalización vertical y horizontal, explicó la Coordinadora de CIDUE… Indudablemente, cuando se quiere se hacen las cosas bien…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

