Señor Presidente, usted es un político de carrera, llegue a acuerdos con el sector privado

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador esté de pleito con los empresarios del país, la situación de pobreza no va a cambiar. El mandatario lleva más de tres años midiendo fuerzas con la iniciativa privada y esto no permite avanzar a México que se encuentra estancado sin poder avanzar. Los empresarios ya tomaron una postura y no consultarán al Gobierno para tomar decisiones, protegiendo a las familias más necesitadas…Estos se niegan a recibir órdenes del presidente, porque una cosa es trabajar de acuerdo y otra es estar sujetos a caprichos del presidente…Los empresarios ya formaron una agrupación para favorecer a familias pobres.

Ya es tiempo de que el presidente ponga los pies en la tierra y recapacite, de que todos los mexicanos debemos de luchar unidos para sacar adelante a nuestro México, lindo y querido. Ya basta de tanto Show, porque la situación está muy difícil a nivel mundial, como para que los mexicanos nos dividamos. López Obrador debe de aprovechar las conferencias de prensa mañaneras para buscar la unidad de todos los mexicanos, esto nos haría más fuertes como país. Como se dice coloquialmente, los pleitos ni ganados son buenos. El presidente debe de convocar a sus asesores, que debe tenerlos, para dar el siguiente paso antes de tomar decisiones.

A como actúa el presidente, da entender que en México “solo sus chicharrones nomás truenan” y eso no debe de ser. Tiene tomar en cuenta a sus asesores y a las personas de todas sus confianzas para tomar decisiones porque con lo que está haciendo está poniendo en riesgo a un país…Urge que López Obrador se ponga a gobernar y que deje la grilla a los partidos políticos. Todos los mexicanos sabemos que él es el dueño del partido Morena, pero debe de encargárselo a alguien que lo dirija y él dedicarse a lo suyo…Además, cada vez que tiene oportunidad, envía mensajes a los mexicanos de que él es el hombre más poderoso de México…Ya lo sabemos.

Sí Señor Presidente, ya lo sabemos, porque la mayoría de los diputados federales y la mayoría de los Senadores son salidos de las filas de su partido, Morena…De un día para otro la situación puede cambiar, usted lo sabe. Los priistas en sus buenos tiempos pensaban y creían que el poder era eterno y solo basto un día para que todo cambiara. En unas elecciones todo cambia, solo es cuestión que la ciudadanía de enfade o se harte para cambiar la cosa…Morena es un partido nuevo, pero usted lleva muchos años en la política partidista…Fue militante del PRI, su escuela. No navegue con bandera falsa porque los mexicanos lo conocen muy bien…No se engañe solo.

Durazo no es médico, no puede decirle a la gente que deje de usar el cubrebocas

No porque el Gobernador Alfonso Durazo Montaño diga que hay que dejar de usar el cubrebocas debe de hacerle caso, no, el mandatario sí es Doctor, pero no en medicina, por lo tanto, no sabe de enfermedades, menos de pandemias. Los casos de la enfermedad del Coronavirus se siguen registrando en todo Sonora y la secretaría de Salud lo sabe muy bien. Usted amigo lectora, lector, siga utilizándolo, vale más prevenir que lamentar…El doctor Durazo no va a hacer nada por usted cuando se contagie del mal que ha afectado a todo el mundo, dejando millones de muertes.

demás, los sonorenses ya nos acostumbramos a usar el cubrebocas y a lavarnos las manos con agua y jabón y, si se tiene Gel, pues también. No porque diga el gobernador la enfermedad va a desaparecer, en los hospitales y clínicas del sector salud de gobierno y del sector privado se siguen registrando casos…Muchas personas usan el cubre bocas a diario y durante todo el día, además, traen su botellita de Gel, para lavarse las manos cada rato, en forma exagerada. Hay que recordar que muchas familias vieron morir a sus familiares por este mal. También hubo muchos enfermos.

Ni el Gobernador, ni el Gobierno del Estado de Sonora, pagarán los gastos en caso de que usted “pesque” esta terrible enfermedad, por lo tanto, no haga caso de lo que digan…Ahora, si usted decide dejar de usar el cubrebocas porque ya le enfadó o porque ya está harto de usarlo, es su decisión…Un caso de Coronavirus que registre un centro de salud, existe el riesgo del contagio. Mucha gente no tiene posibilidades de lavarse las manos con agua y jabón, menos con Gel a cada rato, hay que dejarlos que se protejan con el cubrebocas… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson