Le dieron vida a Hermosillo tanto movimiento de vehículos este Día de las Madres

Mucho movimiento en las calles, avenidas y bulevares de Hermosillo, con motivo del Día de las Madres. Los comercios se vieron llenos de personas, así como los diferentes panteones e iglesias. Se ha popularizado dejar los restos de las personas que mueren en los templos, después de ser incinerados. Otras familias prefieren cumplir la última voluntad del fallecido o fallecida.

Hasta ahora son más las personas que prefieren darle cristiana sepultura para que los restos se conviertan en tierra… Ya muertos cualquier panteón es bueno, cualquier tumba es igual.

Por eso es mejor festejar a las madrecitas en vida, ya muertas hay que recordarlas con mucho amor, rezar por ellas y pedirles que, desde el cielo, nos sigan cuidando y protegiendo.

También, hay que ir a sus tumbas a platicar con ellas, regar sus espacios y limpiar a sus alrededores, para que se pongan contentas. En mi experiencia de vida, les recomiendo que las disfruten en vida, que las colmen de atenciones y que no las abandonen, con el pretexto de que no tienen tiempo. Para todo nos damos tiempo, ¿por qué para visitar a nuestra madre no? Hay que “chipilonearlas”.

Lo que no está bien que nos aceleremos y andemos por las calles, avenidas y bulevares como locos, a altas velocidades, poniendo en riesgo nuestras vidas y las de los demás. Este 10 de mayo miré a muchos automovilistas conduciendo demasiado recio a más de 100 kilómetros por hora. Hay que respetar los límites de velocidad que nos señalan las autoridades. Tampoco conducir a bajas velocidades (a vuelta de rueda), porque esto afecta la vialidad de la ciudad.

Reciben estímulos económicos agentes de la Policía Municipal de Hermosillo

El pasado lunes, 140 agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de la zona Sur del municipio de Hermosillo, recibieron estímulos económicos que se ganaron al destacar en el cumplimiento de sus funciones durante el último bimestre del año, como parte de una estrategia con que se busca reconocer y estimular sus esfuerzos cotidianos…Qué bueno, les hace falta.

Por lo general todo mundo habla mal de los policías, y con toda razón, porque muchos de ellos denigran su profesión, cometiendo excesos y creyéndose la ley, pero no, son representantes de la ley. Pero como en todo, hay policías buenos y policías malos.

Aunque mi Padre decía que no había policías buenos, porque las personas que le entraban a ese “negocio” era para sentirse superiores a los demás y que, si uno iba con otras intenciones, tenía que entrar al aro, o renunciar.

Los policías, aquí y en china, si alguien comete una falta o un delito, primero tratan de extorsionarte y, si no les das nada, te llevan a los separos de la policía, pero todos buscan un arreglo. En estas operaciones, tan responsables son los ciudadanos, como los policías. Lo negativo de esto es que los agentes no están cumpliendo con sus obligaciones…Ha habido casos que han dejado ir a verdaderos criminales, que después son detenidos por otras violaciones a la ley.

Para el presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, todos los policías son iguales y premia con reconocimiento y en lo económico a los mejores cada seis meses. El pasado lunes, 140 agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de la zona Sur del municipio, recibieron estímulos económicos que se ganaron al destacar en el cumplimiento de sus funciones. Esto como parte de una estrategia con que se busca reconocer y estimular su esfuerzo cotidiano.

“Tengo muy claro como presidente Municipal que el esfuerzo diario que ustedes hacen está dando magníficos resultados, y quiero iniciar por agradecerles todo el apoyo que nos están dando para tener un Hermosillo seguro, del que todas y todos nosotros nos podamos sentir orgullosos”, expresó ante quienes este lunes recibieron un ingreso adicional a sus salarios por su buen desempeño.

Fueron 140 agentes, entre hombres y mujeres, de los cuales 77 son policías preventivos y 38 de tránsito, así como 25 del Grupo Operativo Táctico (GOT), quienes recibieron a partes iguales una bolsa total de 500 mil pesos, de la zona Sur, Villa de Seris…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

