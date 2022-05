Qué manera de engañar a la gente; no se cuenta con cámaras vigilantes en Hermosillo

Qué manera de engañar a los hermosillenses al declarar que existen en el municipio 144 cámaras de vigilancia en los diferentes cruceros de la ciudad, cuando de ese total, solo funcionan cuatro, informó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Señaló que se revisarán todas las cámaras para arreglarlas y, si estas ya no sirven, cambiarlas por otras más modernas. La idea es que nuestra ciudad capital cuente con 500 cámaras de vigilancia. Qué bueno que Toño descubrió este engaño a la ciudadanía por parte de las anteriores administraciones municipales.

Por ese motivo la ciudadanía no confía en los políticos, porque siempre están mintiendo y engañando a la gente que los eligió. El alcalde Astiazarán Gutiérrez, revisó las 144 cámara colocadas en los diferentes lugares del municipio y se dio cuenta que no funcionaban. A lo mejor nunca entraron en servicio, pero sin ser mal pensado, vamos a pensar que dejaron de funcionar por falta de servicio…Quién sabe desde cuando no se les da una “manita de gatos”. Ojalá, Toño, logre el objetivo de colocar 500 cámaras en todo lo ancho y largo del municipio.

También es importante que la ciudadanía este al pendiente para que las cámaras de vigilancia no sean vandalizadas por tanto vago que andan sueltos en los barrios y colonias del municipio.

En otras ciudades más grandes que Hermosillo, las cámaras han sido de gran ayuda para que las autoridades capturen a delincuentes, porque son grabados cuando están cometiendo una fechoría, desde robos a ciudadanos y empresas, hasta asesinatos. En Hermosillo, solo están en funcionamiento cuatro cámaras vigilantes de un total de 144…Me imagino que estas con caras.

Todas las nuevas tecnologías cuestan mucho dinero, que debe de pagar el pueblo, Toño debe de buscar el apoyo de los gobiernos estatal y federal, pero no debe de quitar el dedo del renglón.

Hermosillo se ha convertido en una ciudad violenta, no como otros municipios de la entidad, pero no hay que esperar a otros extremos. Las cámaras vigilantes en los barrios y colonias del municipio podrían hacer el trabajo de muchos policías. Toño debe de informar la instalación de cada cámara de las 140 que entrarán en reparación y, por supuesto, cuando ya a completen las 500…Qué bien.

Como ya lo he señalado en otras ocasiones, a Hermosillo le había hecho falta un presidente municipal de tiempo como Toño Astiazarán. Los anteriores, como Manuel Ignacio “Maloro Acosta Gutiérrez y Celida López Cárdenas, le hicieron mucho daño al municipio, renunciando a la mitad del camino, dejando a otras personas que no se habían comprometido con los habitantes de la ciudad capital.

Antes, el alcalde Ernesto Gándara Camou, dejó la presidencia para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora…Maloro quería ser senador y Celida buscaba la reelección.

Por eso a Hermosillo le ha ido tan mal en los últimos años, porque sus gobernantes no buscaban el bienestar de la ciudadanía, ni mejorar al municipio…

Toño encontró muchos rezagos, por eso no ha podio descansar desde que llegó a la presidencia municipal, hace poco más de siete meses, pero con el apoyo de la ciudadanía saldrá adelante…Ojalá no le afloje al trabajo, porque todavía hay mucho por hacer…Es importante rodearse de buenos colaboradores para poder cumplirle a la ciudadanía, cosa que no pasa en el Gobierno del Estado, que ya se habla de cambios en el gabinete.

Siguen e investigan a joven que intentó robar a bebé en el Himes

Este jueves la titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Claudia Endira Grijalva, informó que aún se investiga el caso de la mujer que intentó sustraer una recién nacida del Hospital Integral del Estado (HIMES). “Estamos haciendo el análisis, ahorita no tengo ningún dato para llegar a una conjetura de esa naturaleza, tenemos que hacer la revisión de las cámaras y todos los indicios que podamos encontrar”, expresó.

La funcionaria estatal informó desconocer que exista personal del Himes involucrado en este delito, el cual se registró el pasado 03 de mayo del presente año, cuando se detuvo a Josefina N, de 20 años de edad, asimismo, presentada ante el Ministerio Público como parte de los procedimientos de ley, sin embargo, aún no ha sido vinculada a proceso.

“Todavía estamos en ese proceso de investigación, estamos esperando el expediente clínico y otros datos de prueba que han sido solicitados”, indicó la Fiscal General de Justicia del Estado.

Cabe señalar que el hecho se atendió por la Policía de Hermosillo detuvo a la mujer, después de que el personal de seguridad logró encontrarla en puerta del nosocomio, con la menor en brazos.

Después de que la implicada ingresó al Hospital Integral del Estado de Sonora el martes por la mañana, disfrazándose de enfermera para engañar a la abuela de la menor. “Tenemos que agotar la investigación y ver los mayores datos de prueba para poder ya de manera objetiva hablar sobre lo que realmente sucedió ahí”, finalizó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.