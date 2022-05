Derrota Pumas femenil a su similar de Toluca

Las universitarias lograron su pase a la Liguilla al vencer 3-2 a las Diablas

En medio de un polémico encuentro, donde un error de la árbitra, Katia Itzel García, evitó que se marcara un penal a favor del Toluca, que podría haberles dado el pase a la Liguilla, Pumas Femenil logró su pase a la Fase Final de manera apurada, venciendo 3-2 al cuadro choricero.

Las universitarias y las Diablas se jugaron uno de los boletos para la Fase Final, en un duelo vibrante, donde los errores personales y arbitrales dejaron al conjunto de casa sin opción para ir a la siguiente fase.

En tiempo de compensación, la árbitra García no marcó un mano de Dirce Delgado, lo que impidió que el equipo escarlata pudiera anotar la igualada, que le habría dado el pase a Toluca.

El conjunto de casa sorprendió con un gol de vestidor, Diana Guatemala fue la encargada de anotar el 1-0, aprovechando un pase de DestinneyDurón.

Antes de irse al descanso, Stephanie Ribeiro empató el encuentro desde los once pasos, dándole esperanza a las capitalinas.

Las Diablas cometieron todo tipo de fallas defensivas y Mariel Román anotó un autogol al 63′, que le dio la ventaja a las felinas, para ponerlas a soñar con el boleto para la Fase Final.

Al minuto 84′, una vez más el cuadro mexiquense tomó vida tras una escapada por la banda de Laura Parra, quien le puso medio gol a Mariel Román, quien lavó su error para anotar el 2-2 que hasta ese momento les daba el pase a la Liguilla.

Pumas rescató el partido al minuto 90, con un gol de Marilyn Díaz, quien la prendió el esférico con la pierna derecha luego de una jugada colectiva que le permitió a las auriazules ponerse en la Fase Final.

En tiempo de compensación, Dirce Delgado salvó en la raya el gol del empate, de manera dramática y la árbitra no marco penal pese a que la defensora universitaria metió la mano para salvar su meta.