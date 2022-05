Dan de baja a Juan Reynoso

Tras tres torneos al frente de la Máquina, donde ganó el campeonato de Liga en el torneo Guardianes 2021, el técnico peruano Juan Reynoso ya no forma parte de la institución

Tras tres torneos al frente de Cruz Azul, donde ganó el campeonato de Liga en el torneo Guardianes 2021, el técnico peruano Juan Reynoso ya no forma parte de la institución, luego del análisis de la directiva celeste, quien sostuvo este miércoles una reunión.

Luego de quedar fuera en los Cuartos de Final ante Tigres y eliminado en Semifinales de Concachampions, la directiva encabezada por Víctor Manuel Velázquez, quien es presidente del Consejo de Administración, decidió no darle continuidad al proyecto de Reynoso, quien acabó con 23 años y media de sequía en títulos de Liga.

Reynoso llegó a Cruz Azul procedente del Puebla y en su primer torneo logró hacer campeón a La Máquina, que derrotó en la Final a Santos, con marcador global de 2-1.

El peruano dirigió 60 partidos entre Liga y Liguilla, con un saldo de 29 victorias, 16 empates y 15 derrotas.

Reynoso contemplaba culminar su contrato con La Máquina, el cual terminaba en diciembre de este año, pero no hubo más respaldo.