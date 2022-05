Da Serrat emotivo adiós a México en el Auditorio Nacional

A pesar de que ha envejecido, ha perdido el cabello y hasta dijo tener molidas las rodillas, nada le impidió entregarse a sus fans y bailar en alguna canciones

Si Joan Manuel Serrat piensa en una forma desagradable de acabar sus 56 años de carrera se imagina aparecer en un titular de la revista Alarma que diga: “Cantautor de éxito descubierto abusando de una mujer cartón piedra”.

“Por eso he decidido, antes de que las cosas puedan pasar de ese modo, irme con dignidad”, bromea y el público ríe con él en un Auditorio Nacional abarrotado por 10 mil personas, de acuerdo con los organizadores.

Localidades agotadas para despedir al español, quien hasta hizo chistes sobre la Reina Isabel II, a quien, considera, le falta ginebra para conservarse.

Pese a que el cantautor y poeta se encuentra en su gira del adiós, en él resaltó el sentido del humor, pues al México que conoció como refugiado le regaló no sólo canciones, sino anécdotas íntimas, explicaciones de sus temas y reflexiones donde citaba a Cantinflas al decir: “Ahí está el detalle”.

A diferencia de sus personajes, Serrat ha envejecido, ha perdido el cabello y hasta dijo tener molidas las rodillas, pero nada le impidió entregarse a sus fans, bailar en canciones como “No Hago Otra Cosa Que Pensar en Ti”, de las primeras de su show.

Entre lo mejor que le ha dejado la carrera, expuso Serrat, son los amigos, y entre ellos cuenta a Manuel Mijares, quien lo acompañó en el escenario para entonar “Hoy Puede Ser un Gran Día”.

Homenaje a México

El homenaje a México también incluyó su versión de “Un Mundo Raro”, de José Alfredo Jiménez.

Pero el cantautor también destacó al acompañarse de su guitarra en temas fundamentales de su carrera, como “Mediterráneo”, que le valió un aplauso de pie.

“Pienso llegar al final, por mucho que ustedes se empeñen en que mis emociones se desborden, pienso llegar al final. Este especialmente es un hecho irrepetible, por tanto, pienso bebérmelo hasta el límite”, advirtió para continuar con su presentación.

Pero pronto tuvo que volver a interrumpirse por la apasionada respuesta a melodías como “Cantares”, donde sólo le quedó tocarse el corazón mientras le gritaban: “¡Bravo, maestro, bravo!”.

El sentimiento no le quitó fuerza para alzarse contra las injusticias, como siempre ha hecho, y recordó los 80 años de la muerte de Miguel Hernández, autor de “Nanas de la Cebolla”; cantó “Algo Personal” y “Para la Libertad”, que también levantó a la gente de sus asientos.

Además ironizó la situación de la pandemia, que lo tuvo sin dar conciertos hasta este año, pues no se confía de la generosidad de las farmacéuticas para liberar las patentes de las vacunas.

Su show se extendió por más de dos horas y dejó para el final las favoritas del público, como “Penélope”. La gente no lo dejaba ir y él respondía, aunque su intención no era morir en el escenario, aclaró.

Mencionó sus vivencias en México, tocando en la UNAM, leyendo a Rius y a Juan Rulfo, antes de cantar “Las Golondrinas”.

Anoche ofreció el segundo concierto en el Auditorio Nacional, con boletos agotados, pero al público ya le advirtió que esta gira del adiós no es una despedida, pues quiere volver a ver a todos a la cara, sin cubrebocas, en cualquier plano que venga después de la vida.