Cumple Toño Astiazarán a jefas de familia

El alcalde destacó que mediante apoyos para capacitarse y poner en marcha un negocio se cumple un compromiso que hizo en campaña

“Estamos haciendo realidad un compromiso que hice durante campaña, que era crear este fondo que no tenía el Gobierno Municipal”, expresó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al iniciar el programa de capacitación para jefas de familia Maxi Apoyo, con el que contarán con herramientas y recursos para que poner su propio negocio.

Dijo que este programa de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico es posible porque la sociedad y el gobierno se unieron en un objetivo común, debido a que tienen el apoyo del Centro de Formación para la Mujer (Ceforma) y del colectivo Unidas por Sonora.

“No hay capacitación, recurso o programa de gobierno que sea suficiente si no va acompañado del crecimiento personal de las mujeres, por eso me entusiasma mucho que Ceforma se involucre, porque no sólo nos va a enseñar a producir, vender y generar ingresos, sino a crecer como personas”, expuso.

Destacó que las jefas de familia de este programa serán ejemplo no sólo para sus familias sino para Hermosillo, porque van a lograr que el programa sea exitoso y que dure, que trascienda gobiernos.

Gertie Agraz Boeneker, directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, felicitó a todas las mujeres que tomaron la decisión de participar en este programa y así poder contribuir en la economía familiar.

Este lunes arrancó la primera etapa para 100 personas de estos cursos dirigidos principalmente a mujeres pero que también aceptará a hombres que deseen capacitarse en los talleres de belleza, barbería y corte de hombre, bisutería piñatas, uñas y gelish, panadería o repostería.

Quienes finalicen de manera exitosa, después de tres meses, podrán acceder a un crédito en grupo solidario entre 5 personas, para adquirir sus materiales, equipo y accesorios, con una tasa de interés del cero por ciento.

Milagros Duarte y Ana Olga Espinoza, quienes formarán parte de Maxi Apoyo, dieron las gracias al Presidente Municipal por pensar en ellas y manifestaron estar muy emocionadas por aprender y emprender su propio negocio.

Asistieron al evento inaugural Patty Ruibal, presidenta de DIF Hermosillo; Nery Retes, directora Ceforma; Raúl Bustamante, director de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Economía; Alma Loustaunau, del colectivo Unidas por Sonora, entre otros.