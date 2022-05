Critica Ignacio López Tarso obra de teatro

El primer actor se refirió a la obra donde aparecía Silvia Pinal y la critica por su poca calidad literaria

El actor Ignacio López Tarso habló sobre la cancelación de la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, donde salía la primera actriz Silvia Pinal, y la calificó como una “jalada de pelos” por su poca calidad literaria.

En entrevista mencionó que la obra no tenía ninguna clase de calidad como para que Pinal hiciera una participación y despidiera su carrera artística.

“Una comedia sin ninguna calidad literaria, ni ninguna calidad dramática, ni ninguna calidad de ningún tipo. Ahí no había calidad. ‘Caperucita y qué onda con tu abuelita’, pues el título a mí ya no me gusta, me parece una jalada de pelos”.

El musical se canceló a 10 días de su estreno debido a que el productor Iván Cochegrus habló mal del elenco en unos audios que se filtraron en medios, lo que provocó el descontento de algunos intérpretes.

La producción aseguraba que la historia estaba adaptada para que la primera actriz se luciera; sin embargo, generó múltiples críticas pues se aseguró que Pinal estaba siendo obligada a actuar en ella.

Sin embargo, su familia desmintió estos dichos, pues la misma actriz era la que pedía salir en el musical como una forma de permanecer activa.

El primer actor aseguró que entiende las razones de Silvia Pinal para seguir en los escenarios y recuerda la última vez que compartió protagónico con ella en el teatro a mediados de los noventa con la obra Qué tal Dolly.

“Yo siento mucho lo de Silvia porque siento que a esa edad debe tener necesidad del teatro. La gente que se hace del teatro necesita del teatro como necesidad física”.

López Tarso hizo un llamado, tanto a productores como a la familia de la primera actriz, para que no descuiden su carrera, ya que ella sola puede equivocarse a elegir proyectos sin calidad.

“Silvia necesita alguien que le ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos, debían cuidarla, no dejarla sola, que ella decida sola”.