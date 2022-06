Colocarán pavimento de concreto en la calle Huépac

El presidente municipal, Antonio Astiazarán, acompañó a residentes de la colonia Lomas de Madrid en el arranque de la rehabilitación integral de dicha vialidad

“No nos van ver descansar hasta que ustedes vean una mejora en las calles, en la seguridad y en el servicio de agua potable”, aseguró el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez a residentes de la calle Húepac, en la colonia Lomas de Madrid, quienes han esperado por 40 años pasar de la terracería al pavimento de concreto hidráulico.

Acudió acompañado por Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), a formalizar el arranque de los trabajos para la pavimentación del tramo entre Monteverde y Arizona, incluyendo la renovación de toda la infraestructura subterránea de agua potable y drenaje, con una inversión total de seis millones 776 mil, 575 pesos.

“Poco a poco estamos trabajando para reparar Hermosillo, pero lo más importante para nosotros son ustedes, es en las colonias, y más en las colonias que tanto han estado esperando”, añadió.

Como contexto explicó que la rehabilitación de la calle Huépac, y todas las obras que forman parte del plan de inversión multianual Hermosillo CRECE, son posibles porque esta administración municipal asumió las mismas prioridades de las ciudadanas y ciudadanos: el abasto de agua, la infraestructura y la seguridad.

“Estamos invirtiendo en más obra ¿A costa de qué?, de que el Gobierno salga más barato, de que a los ciudadanos no nos cueste tanto la burocracia, y que ese dinero que antes se iba en cosas que no eran importantes hoy se vayan precisamente a obra pública”, externó.

Al encuentro en la colonia Lomas de Madrid acudió la regidora Lupita Herrera, quien escuchó los testimonios de agradecimiento de varios vecinos y los relatos de sus inconvenientes al vivir en una calle de terracería, la cual después de las lluvias abundantes queda intransitable para peatones y automovilistas.

“Estamos muy contentos, muy felices a decir verdad, porque esto nos va a cambiar el panorama, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, este es un agradecimiento de corazón”, comentó el señor Moisés Calderón, integrante del Comité CRECES de la colonia.