Chris Rock bromea sobre incidente con Will Smith durante espectáculo en Londres

Finalmente el comediante abordó el tema de la cachetada que le propinó el histrión en plena transmisión de los premios Oscar

Chris Rock finalmente ha abordado el tema de la bofetada que le dio Will Smith en la pasada entrega del Óscar y fue en un tono cómico, durante su programa de comedia en vivo Ego Death.

“Estoy bien, si alguien se preguntaba”, dijo Rock durante el espectáculo en el Royal Albert Hall del Reino Unido, según el Times de Londres. “Recuperé la mayor parte de mi audición”.

Will Smith abofeteó al cómico de 57 años en el escenario durante la 94 edición de los Premios de la Academia, después de que Rock hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada-Pinkett Smith, quien habló abiertamente sobre su lucha contra la alopecia.

“La gente espera que hable. No voy a hablar de eso ahora. Eventualmente lo haré, en Netflix”, dijo con una sonrisa.

“Cualquiera que diga ‘las palabras duelen’ nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, continuó.

El comediante declaró anteriormente que no hablaría sobre la bofetada hasta que vea un cheque con su nombre.

“Estoy bien. Tengo un espectáculo completo, y no voy a hablar de eso hasta que me paguen“, le dijo a su audiencia durante un set de comedia en Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California, el mes pasado.