Chivas deja fuera a Pumas y entra a la Liguilla

Los de Guadalajara se impusieron 4-1 ante unos felinos que lucieron totalmente dominados

Pumas dejó la garra en casa y el esfuerzo que puso en el Estadio Akron no le alcanzó para meterse en la Liguilla.

Chivas fue superior de principio a fin y tras imponerse 4-1 evitó que el encuentro tuviera su dosis de dramatismo en una tanda de penales; ahora enfrentará al Atlas en los Cuartos de Final, en una nueva edición del Clásico Tapatio.

El cuadro universitario no pudo ser el equipo de otros juegos, cuando se paraba en la cancha con descaro para sacar resultados que a todos dejaban atónitos.

Pumas no pudo reponerse del golpe anímico tras haber perdido la Final de la Concachampions en el miércoles pasado y en este encuentro fue perdiendo gas conforme avanzó el cronómetro.

Cristian “Chicote” Calderón abrió el marcador al 12′, pero 7 minutos después apareció Diogo de Oliveira para empatar el encuentro, lo que hizo pensar que los universitarios iban a dar pelea.

Ante de irse al descanso, Diogo se lesionó por el mal estado de la cancha y con la baja del brasileño también perdieran el rumbo.

El ingreso de Washington Corozo de nada sirvió, jugadores como Jorge Rubalcaba jugaron al filo del reglamento al vivir de reclamo en reclamo.

Los ajustes llegaron tarde para Pumas, al 50′, Fernando Beltrán anotó el 2-1, y con un plantel vencido emocional y tácticamente, Chivas fue letal.

El tercero que mató las aspiraciones de los auriazules fue de José Juan Macías al 86′

Alexis Vega clavó el cuarto al 89′ para dejar en la lona al equipo de Andrés Lillini, quien se quedó mudo y con una expresión de desolación en la banca, que lo dijo todo.

Juan Ignacio Dinenno ni las manos metió y estos Pumas murieron sin dar la batalla que habían prometido.

Este fue el último juego para varios de ellos y la semana entrante vendrán duras negociaciones para ver quiénes entran en planes, pues habrá varias bajas entre extranjeros y canteranos que ya no dan para más.