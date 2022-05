Canta Mariah Angeliq para las mujeres

La reguetonera nacida en Miami, prepara su nueva producción discográfica

Tras su paso por el festival Tecate Emblema, la exponente de reguetón Mariah Angeliq, conocida por temas como La tóxica y Perreito, está de estreno con un nuevo sencillo. Se trata de Hey Siri, que tras el lanzamiento de su video oficial el 7 de abril, ya cuenta con más de 877 mil vistas en YouTube.

La nacida en Miami, hija de padre cubano y madre puertorriqueña, quien a sus 22 años cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube, destacó que el reguetón antes era sólo un terreno de hombres, pero que su propuesta va enfocada a las mujeres.

Mi música es para las mujeres, para ellas la hago, para que se sientan seguras de ellas mismas, en lo que quieren expresar; que se expresen como quieran hacerlo. Es para que bailen. Yo sé que mi música les da más fuerza a todas.

El reguetón me ha hecho sentir más poderosa como mujer, porque antes en el género no había muchas mujeres, no tenían el respeto y actitud para hacerlo. Ivy Queen era de las pocas. Ahora hay muchas más que se respetan y tienen su posición en el reguetón. Ella (Ivy Queen) fue la que nos abrió la puerta, para que rapeen, sean fuertes y que digan las mismas cosas que los hombres; que lo podamos hacer”, expresó a Excélsior.

Mariah Angeliq relató por qué decidió incursionar en el género urbano.

Decidí hacerlo porque cuando conocí al productor Nely, El arma secreta, todas mis canciones, mi música, era en inglés, porque es mi primer idioma, ya que soy de Miami, nacida y criada ahí. Así que cuando conocí a Nely, era otro camino que pudo dar mi carrera. Por eso tomé la decisión del reguetón, porque él es uno de los pioneros productores del género.

Si él va a ser mi productor, toda mi música será de reguetón entonces, porque es música que crecí escuchando, que mi mamá siempre estaba sonando también en la casa. Vivo con el regeuetón en mi corazón.

Desde que empecé con Nely todo vino muy fácil. Había gente que me decía que no, pero eso siempre pasará en tu carrera. A veces no sólo los hombres tienen el machismo, sino también las mujeres. Yo no dejo que las opiniones de la gente afecten mis decisiones”, dijo.

Acerca de Hey Siri, comentó que la idea vino de estar en el estudio junto a su productor Nely y todo su equipo.

Fue de las favoritas de todas las canciones que hicimos. Tiene esa vibra y esa esencia de La tóxica y todo ese flow. Estamos haciendo homenaje a todos los pioneros del reguetón con esta canción: a Tego Calderón, Héctor El Father, Yaviah e Ivy Queen también.

Ya estoy preparando más sencillos, estoy viendo cuál será el próximo. Estoy tratando de terminar mi álbum lo más rápido para sacarlo este año. Me siento bendecida por todos mis fans. Me da mucho amor ver que tengo tantos fans leales”, apuntó.

Mariah Angeliq adelantó que tiene en mente colaborar con Nicky Nicole y con exponentes cubanos. Además, tendrá una gira por Europa en el verano.