Cancela Silvia Pinal participación en obra a sus 90 años

La actriz sufrió hipertensión antes de salir a escena al parecer provocada por una infección en las vías urinarias, se estima que se reincorporará este domingo

Los temores sobre la participación de Silvia Pinal, de 90 años, en la puesta en escena Caperucita: ¡Qué Onda Con Tu Abuelita! se volvieron realidad este miércoles luego de que la estrella cancelara su participación por problemas de salud.

Tras varias especulaciones, el productor de la obra, Ivan Cochegrus, aclaró, horas después de finalizada la obra, que la Diva del Cine de Oro mexicano tenía una infección urinaria y que su presión subió a 180 (cuando la normal es 120).

“Primero pensamos nosotros en tratar de estabilizar con medicamento y su médico de cabecera se trasladó inmediatamente y fue parte de la emoción”, compartió Cochegrus.

El productor relacionó su preocupación debido a comentarios negativos que han salido en diversos medios, que han cuestionado si debía o no protagonizar una obra a su edad o si su participación presuntamente se trataba de un acuerdo económico entre su hijo, Luis Enrique Guzmán, y el productor.

De buen humor, aunque cansada, la primera actriz fue escoltada en una camioneta a su salida del Nuevo Teatro Silvia Pinal; sin embargo, no dio declaraciones y tampoco hizo acto de presencia ni en la alfombra roja ni durante la puesta en escena.

Alrededor de las 21:05 horas, el actor y director Carlos Ignacio, caracterizado como el Lobo Feroz, apagó las ilusiones de los asistentes que anhelaban ver a Pinal.

La primera información, antes de iniciar la función era que se le había bajado la presión a la actriz le autorizaran actuar e informó que Norma Lazareno la reemplazaría.

Artistas como Eric del Castillo, Laura Zapata, Gaby Goldsmith, Marcos Valdés, Latin Lover, Cositas y Mike Biaggio desfilaron en la alfombra y aplaudieron que siga activa.

“Me da mucho gusto que ella se haya animado a presentar esta obra, porque sí dice mucho de su salud, de su ánimo como siempre ha sido ella. Es un esfuerzo de ella que hay que aplaudirle y no criticarla.

“Yo no creo nada de lo que han dicho, conozco mucho a Carlos Ignacio, el director, él ha estado ensayando con ella y me platica que está en perfecto estado de salud y que además está muy animosa y contenta”, señaló Del Castillo.

Por el momento, el estado de salud de Pinal se reportó estable y se anunció que regresaría a la obra este domingo.