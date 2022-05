Buscan autoridades inglesas extraditar a Kevin Spacey

Quieren que enfrente los cuatro cargos por abuso sexual que tiene en su contra

Autoridades británicas buscarán la extradición formal de Kevin Spacey para enfrentar sus cargos por abuso sexual.

De acuerdo a The Guardian, dicha extradición podría ser anulada a menos de que el actor decidiera regresar voluntariamente.

El ex jefe de extradición del CPS, Nick Vamos, aseguró que la deportación formal podría tardar varios meses debido a que los funcionarios de justicia en Estados Unidos tendrían que analizar la documentación solicitada por Reino Unido.

“El Departamento de Justicia de EU encargará a los alguaciles que encuentren al Sr. Spacey y lo lleven a un tribunal federal. Siempre tuvo la opción de entregarse y no impugnar la extradición”, dijo al medio.

En caso de que la estrella de House Cards regresará a Gran Bretaña, no necesariamente tendría que quedarse durante meses, sino que se le podría otorgar un permiso para regresar a Norteamérica siempre y cuando regrese para enfrentar su juicio.

“Si regresa al Reino Unido, podría obtener un paquete de fianza que le permita regresar a los Estados Unidos”, aseguró el ex jefe de extradición del CPS.

Kevin Spacey fue acusado de cuatro cargos por agresión sexual contra tres hombres y un cargo por obligar a una persona a participar en una actividad sexual con penetración