Atlas derrota a Chivas

El Atlas pegó primero en el Clásico Tapatío de la Ida de los Cuartos de Final y acabó con el invicto de Ricardo Cadena en las Chivas.

El cuadro rojinegro superó 2-1 al Guadalajara, que tendrá que ganar con dos goles de diferencia el domingo para acceder a la siguiente ronda, o de lo contrario, el campeón podrá continuar su defensa del título en las Semifinales del torneo Clausura 2022.

A los 20 segundos una jugada definió el rumbo del encuentro. Roberto Alvarado tuvo la más clara y la falló. Chivas no volvió a tener otra oportunidad así porque el Atlas no se equivocó más y no los dejó desplegar su futbol.

Ese orden defensivo que domina muy bien el equipo de Diego Cocca frenó a las dinámicas Chivas de Ricardo Cadena, que tenían un paso perfecto.

Las férreas marcas sobre Alexis Vega y Fernando Beltrán le quitaron inventiva a los locales y los Rojinegros comenzaron a sentirse cómodos en la cancha del Estadio Akron mientras que al Rebaño nada le salía.

Eduardo Torres perdió el balón, Luis Reyes lo recuperó con determinación y Julián Quiñones intentó definir ante Miguel Jiménez, pero el portero rechazó y le quedó a Jeremy Márquez que con una sutil definición pegó primero para abrir el marcador al 27′.

El propio canterano de los Zorros puso contra las cuerdas a las Chivas al 44′ tras definir el segundo gol en una pésima acción defensiva del Rebaño, en una jugada a balón parado que nació de un saque de banda.

Al arranque del segundo tiempo despertó el Guadalajara. El “Wacho” Jiménez mantuvo con vida a su equipo al ganarle un mano a mano a Julio Furch que pudo ser el ‘nocaut’ que mandara a Chivas a la lona.

En un tiro de esquina se generó la esperanza rojiblanca. Dos rebotes en el área y una media vuelta salvadora de Cristian Calderón que venció a Camilo Vargas al 54′ para acortar la distancia.

Minutos después, el mismo “Chicote” tuvo el empate, pero en esta ocasión se impuso el portero colombiano.

La “Ju-Ju” del Atlas fue un constante peligro, pero la última línea de Chivas contuvo los embates y no permitieron que la desventaja fuera mayor.

No fue la noche de la figura del Rebaño, Alexis Vega, quien salió de cambio por lesión. Ni la de Beltrán o Alvarado. Pero sí fue la de todo el equipo de Cocca que impuso su juego y se llevaron al Estadio Jalisco la ventaja. El campeón vive y Chivas agoniza.