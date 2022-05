Ángela Aguilar admite su coquetería

Sin embargo, la cantante asegura que no ha sido “noviera”

La cantante Ángela Aguilar confesó que su papá, Pepe Aguilar antes la regañaba por ser muy coqueta.

Pepe Aguilar siempre confió en el gran talento de su pequeña hija Ángela; sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. La cantante confesó que su padre es, como dicen ahora, ‘tóxico y controlador’, incluso la regañaba por ser ‘muy coqueta’.

Ángela Aguilar contó en entrevista con ‘Cheleando con las Estrellas’ que cuando sólo tenía cuatro añitos de edad, el intérprete de ‘Mujeres divinas’ ejerció mucha presión sobre ella a pesar de que era la primera vez que entraba a un estudio de grabación, algo que nunca olvidará.

Comentó que desde muy pequeña despertó su gusto por la moda y el maquillaje, además de confesar que también era ‘muy coqueta’ debido a que todo su entorno siempre la llenaba de elogios.

“No era noviera, yo creo que coqueta. Me acostumbré a que mi padre me dijera que era muy bonita, mi mamá también, todo el mundo me decía que estaba muy bonita. Es bonito sentir que todos te digan eso”, dijo la cantante de 18 años.

Sin embargo, era una situación que molestaba mucho a su padre, y regularmente le llamaba la atención, incluso, cuando llegaba a recibir regalos por el día del ‘Amor y la Amistad’ la cuestionaba sobre quién se los había dado.

Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho (…) El día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela. Me llegaban al locker, cartas, flores y chocolates, y mi papá: ‘¿Quién te dio eso?’, muy divertido, nunca hubo un problema”.

Pero, según Ángela, la reacción de Pepe Aguilar tenía un objetivo: que ella pudiera disfrutar completamente de su infancia, “algo que agradezco muchísimo”, dijo.

Ángela reveló qué es lo que busca en una persona para poder entregarle su corazoncito.

Señaló que ha aprendido, pues ahora entiende que lo importante no es el físico, sino la forma de ser de la persona, sus sentimientos y hasta cómo se comporta con sus seres queridos.

Ya de grande empecé a tomar decisiones sobre qué me conviene, quién me cae bien, más allá del cómo te ves es cómo me tratas, cómo tratas a mi familia, cómo me haces sentir…”, detalló la intérprete ‘Dime cómo quieres’.

Recientemente, Ángela Aguilar fue duramente criticada por su vida amorosa luego de que se difundieran unas fotografías en donde se confirmaba la relación que mantenía con el compositor GussyLau, que es 15 años mayor que ella.