Alexis Vega renueva contrato con Chivas por dos años

Seguirá defendiendo la casaca rojiblanca hasta 2024

Alexis Vega seguirá con las Chivas hasta el 2024. El delantero y el equipo rojiblanco finalmente pusieron fin al tema de la renovación y el jueves firmó su nuevo contrato con el Rebaño.

“Totalmente agradecido, primeramente con Amaury, que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar. Ricardo también, que en todo momento siempre me brindó su apoyo, en todo momento de las negociaciones siempre estuvo pendiente de mí, y agradecerle a la afición, que en todo momento me ha mostrado su apoyo, me ha arropado de la mejor manera. Qué contento de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado. Estoy agradecido y estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder lograr un campeonato más a esas vitrinas”, declaró Vega tras plasmar su firma en su nuevo contrato.

Desde que llegó a Chivas en el 2018, Vega Rojas acumula 18 goles y 17 asistencias, además de participar de manera indirecta en 16 más, por lo que ha participado en 51 de 145 tantos del Rebaño desde el Clausura 2019.

“Lo mejor es que la afición está muy contenta porque se va a quedar muchos años aquí”, declaró Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara. “Es uno de los mejores jugadores que hay en México, tiene grandes condiciones futbolísticas y aparte él quiere a la institución y la institución lo quiere a él. Lo más importante, el cariño de la afición: pocos tienen esa identificación tan rápida con la afición”.

Vega, de 24 años, surgió de las fuerzas básicas del Toluca, equipo con el que estuvo hasta el Apertura 2018. Pasó a las Chivas y, antes de la renovación, su contrato terminaba en diciembre de 2022.