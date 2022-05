Adriana Barraza apasionada de la enseñanza

Ha formado a generaciones de actores y actrices. La mexicana, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, por Babel, cuenta con más de 40 años de experiencia como maestra y abrió una escuela en Miami donde sigue ejerciendo

De ser una madre soltera en la década de los 70 que ante la precariedad, llegó a comer durante una semana sólo hojuelas de maíz, Adriana Barraza es hoy en día una de las actrices mexicanas más respetadas de la industria fílmica, cuya notoriedad aumentó y se consolidó cuando hace 15 años obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en Babel, de Alejandro G. Iñárritu.

Barraza no sólo ha dejado huella sobre los escenarios o frente a las cámaras. A lo largo de 50 años de carrera ha formado, educado y modelado a cientos de jóvenes estudiantes que quieren seguir sus pasos y a los que capacita hoy en día en su escuela de actuación Adriana Barraza Acting Studio, ubicada en Miami.

“Comencé dando clases en la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua. Yo tengo dos universidades que son mi alma y mi corazón mater, que son la Universidad del Estado de México y la de Chihuahua, y empecé a dar clases porque tenía que pagar la comida de mi hija”, recordó.

“Soy madre soltera y me mantuve sola muchos años, así que la necesidad me hizo que yo encontrara después profesiones preciosas. Me preparé mucho, porque no creo en las improvisaciones y cuando comencé a dar clases me di cuenta que era hermoso, que ese pedacito chiquito que le podías dar a alguien para poder hacer algo mejor era una recompensa fantástica. Así que desde entonces soy maestra”, contó Barraza en una charla otorgada al Instituto Mexicano de la Radio.

La actriz de 66 años, nacida en Toluca, comenzó a dar clases en 1978, cuando su hija Carolina Valsagna tenía apenas tres años. Dada su situación, se puso a dar clases de actuación en distintos escenarios, a la par que iniciaba una carrera como directora de telenovelas en Televisa.

Fue en ese contexto que conoció al actor y director Sergio Jiménez El Profe, quien se convirtió en amigo cercano y mentor de Barraza. Juntos formaron varios cuadros de actores dentro de los que se encuentran Kate del Castillo, Tiaré Scanda, Angélica Vale, Irán Castillo, Jaime Camil y Raúl Araiza, por mencionar sólo a algunos.

Aunado a su trabajo como docente y directora, Barraza dio el salto a la actuación gracias al apoyo que le dio el finado actor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien le dijo que retrataba muy bien frente a la cámara y que tenía gran capacidad histriónica.

Tras haber sido parte de distintos proyectos televisivos, como Soñadoras, Barraza dio el salto al ámbito fílmico justo cuando el director de casting Manuel Teil la llevó al de Amores perros, ópera prima del hoy ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu.

El éxito y las buenas críticas que tuvo esta cinta en el 2000 hizo que el Negro Iñárritu la convocara en 2006 para Babel, cinta por la que Adriana Barraza recibió una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

A partir de Babel pude volver a ser actriz, no de vez en cuando, sino de tiempo completo y “desde ese 2007 no he parado”, contó Barraza, quien en 2015 fue diagnosticada con cáncer de seno y hoy se encuentra recuperada.

Fue a partir de esa nominación que a la mexicana se le abrieron las puertas de Hollywood y se enroló en proyectos como CSI: Miami, Drag Me to Hell, Thor o Cake, donde trabajó al tú por tú con Jennifer Aniston. Le siguieron proyectos como The Strain, en el que estuvo involucrado Guillermo del Toro; Dora y la ciudad perdida, Coyote Lake, Rambo: Last Blood, Koatí y Bingo Hell.

Al ser amante de la docencia, Barraza compaginó la actuación con la escuela y en septiembre de 2011 abrió su academia de actuación, en la que además se montan obras de teatro.

“Después de 47 años de maestra era lógico que un día, junto con mi esposo, que también es maestro, dijéramos que era momento de poner una escuela y así lo hicimos”, relató Barraza quien divide su residencia entre Miami y Buenos Aires.

Algo que Barraza ha demostrado es que se sabe adaptar a los cambios y eso lo demostró durante la pandemia del coronavirus, ya que se reinventó y se hizo aliada de la tecnología para poder dar clases en línea.

La escuela estuvo durante seis meses haciendo las clases online, descubrimos muchas cosas hasta que regresamos a presenciales con todos los cuidados, los cubrebocas y así hemos estado”, indicó Barraza, quien tiene en su haber más de 70 obras de teatro.