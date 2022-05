Adelanta Enrique Bunburry retiro de escenarios

Cancela gira por problemas de salud. El líder de la extinta banda Héroes del Silencio, dijo que se han agravado sus problemas de respiración y en la garganta

El intérprete español Enrique Bunbury comunicó la cancelación de su última gira, que acababa de arrancar en Estados Unidos, luego de dar solo dos conciertos, al ver cómo se agravaron sus problemas de salud.

“Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos”, dijo en un “comunicado urgente” en sus redes sociales y en el que lamentó que “lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos”, en alusión a sus “problemas con la garganta y la respiración”.

El 28 de febrero, el líder del extinto Héroes del Silencio anunció que, a raíz de una afección en la garganta, que arrastra desde hace años, tomó la determinación “muy meditada y consciente” de dejar los escenarios. Lo haría tras El Último Tour, por Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Su gira arrancó el 6 de mayo en Nueva York y continuó en Atlanta el 10. Dos shows que quizás sean los últimos de su carrera, que abarca 40 años.

“Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de El Último Tour, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo, ya que no se había cerrado todavía ningún acuerdo. Dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos, para asegurar, en lo posible, que la voz pudiera responder.

“Desgraciadamente, hoy, (el sábado) en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza.

“A estas alturas no consideramos más cancelaciones ni posponer más conciertos. (…) Entiendo que muchos compraron entradas para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo. Podrán devolver los tickets donde los adquirieron. Espero su comprensión en este momento tan doloroso para mí y mi equipo”.