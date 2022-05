Abandona Tiger Woods competencia dentro del Campeonato de la PGA

Tras vivir ayer sábado una de sus peores jornadas en un torneo de Grand Slam, el astro estadounidense decidió no competir este domingo

Tras vivir el sábado una de sus peores jornadas en un torneo de Grand Slam, el astro estadounidense Tiger Woods decidió no competir el domingo en la cuarta y última ronda del Campeonato de la PGA, anunció el torneo.

Woods, que disputa su segundo evento tras su accidente automovilístico de febrero de 2021, terminó su tercer recorrido en 79 golpes, nueve sobre par, cayendo hasta el grupo en la última posición de la tabla.

Al terminar la ronda, su peor resultado en el Campeonato de la PGA, el ganador de 15 torneos de Grand Slam advirtió que no estaba seguro de terminar el evento por los dolores en su pierna derecha, secuela de las múltiples fracturas que sufrió en la colisión.

Pereira lidera

Mito Pereira perdió el control, como muchos otros golfistas, en medio del viento y el frío que azotaron el campo de Southern Hills. El chileno se recuperó en el momento justo.

Pereira enderezó la marcha con tres birdies en seis hoyos, el último con un tiro de unos 25 pies, para firmar una tarjeta de 69 golpes, uno debajo del par. Ello dio al joven de 27 años una ventaja de tres golpes sobre Matt Fitzpatrick y Will Zalatoris, en el Campeonato de la PGA.

Para Pereira está en juego la oportunidad de convertirse en el primer novato en la historia de la Gira de la PGA en ganar un major desde que Keegan Bradley lo consiguió en el Campeonato de la PGA de 2011.

“Estuve jugando realmente bien, y de pronto tuve cuatro bogeys en cinco hoyos. Fue difícil ese momento”, dijo el golfista de Santiago.

“Pero simplemente me reencontré del 13 en adelante. Esos hoyos son bastante duros. Estoy realmente contento por la forma en que terminé jugando. El birdie en el 18 fue como un premio adicional. Me alegra estar en esta posición”.

El mexicano Abraham Ancer se mantiene en quinto lugar con -4, a 5 golpes del líder.